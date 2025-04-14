"Поступки россиян — это сплошное зло": визит в Кривой Рог заставил духовника Трампа изменить мнение о войне в Украине

Пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа, призвал предоставить Украине танки и ПВО. Ранее он поддерживал решение о приостановлении американской помощи, однако в корне изменил позицию после визита в Кривой Рог.

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Поддержка Украины — это и есть "Америка превыше всего", заявил Бернс в интервью The Kyiv Independent.

Он признался, что изменить мнение его после посещения Кривого Рога, где в результате российского ракетного удара погибли 20 человек, в том числе — девять детей.

"Атаковать гражданское население, женщин, детей, бить по больницам и школам — в этом нет никакого военного смысла, это просто зло, чистое зло", — высказался Марк Бернс.

Пастор также вспомнил свое посещение других украинских городов — в частности, Бучи, и отметил, что увиденные им собственными глазами зверства российских оккупантов повлияли на его мировоззрение.

"Надо доносить всем республиканцам, всем консервативным силам, всем американцам и вообще всему миру правду об Украине", — сказал Бернс.

Напомним, в конце марта этого года пастор Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, которые были освобождены от российских войск весной 2022-го.

Также напомним, что вечером 4 апреля российские агрессоры атаковали Кривой Рог баллистической ракетой. Под ударом оказался Саксаганский район города — вполне гражданский, с плотной застройкой.