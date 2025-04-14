"Вчинки росіян – це суцільне зло": візит до Кривого Рогу змусив духівника Трампа змінити думку про війну в Україні

Пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, закликав надати Україні танки та ППО. Раніше він підтримував рішення щодо призупинення американської допомоги, проте докорінно змінив позицію після візиту до Кривого Рогу.

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Підтримка України – це і є "Америка понад усе", заявив Бернс в інтерв’ю The Kyiv Independent.

Він зізнався, що змінити думку його після відвідин Кривого Рогу, де внаслідок російського ракетного удару загинули 20 людей, у тому числі – дев’ятеро дітей.

"Атакувати цивільне населення, жінок, дітей, бити по лікарнях та школах – в цьому немає жодного воєнного сенсу, це просто зло, чисте зло", – висловився Марк Бернс.

Пастор також згадав свої відвідини інших українських міст – зокрема, Бучі, і наголосив, що побачені ним на власні очі звірства російських окупантів вплинули на його світогляд.

"Треба доносити всім республіканцям, всім консервативним силам, всім американцям і взагалі всьому світові правду про Україну", – сказав Бернс.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року пастор Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, які були звільнені від російських військ навесні 2022-го.

Також нагадаємо, що ввечері 4 квітня російські агресори атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Під ударом опинився Саксаганський район міста – цілком цивільний, з щільною забудовою.