"Не приховував болю, обурення": особистий духовний радник Трампа відвідав Україну (фото, відео)

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, які були звільнені від російських військ три роки тому, навесні 2022.

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Про це розповів головний рабин України Моше Асман 31 березня 2025.

"За моїм запрошенням до України прибув особливий гість — пастор Марк Бернс, особистий духовний радник Президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать", — зазначив Моше Асман.

Головний рабин України додав, що голос Бернса сьогодні має вагу у формуванні нової американської стратегії та політики.

Зокрема, пастора відвезли до Бучі, Ірпеня та Бородянки, "щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії" та послухав свідків, які пережили окупацію.

Марк Бернс відвідав Україну Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

"Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття", — розповідає головний рабин України.

Марк Бернс відвідав Україну Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Моше Асман висловив упевність, що радник Трампа як людина, "яка має можливість бути почутим там, де ухвалюються великі рішення" донесе "голос правди з України" до нового американського керівництва.

"Але це була лише перша наша зупинка. Далі буде більше!" — написав рабин.

Марк Бернс відвідав Україну Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Зокрема, пастору показали зруйновані будівлі та спалену техніку.

На своїй сторінці в Instagram Марк Бернс розповів, що йому ніхто не платив за цю поїздку, а запрошення він отримав від Моше Асмана.

"Війна в Україні більша за демократів чи республіканців, лівих чи правих. Незалежно від того, чи ви не любите президента Трампа чи президента Зеленського, тут гинуть справжні люди", — наголосив пастор.

Радник Трампа додав, що до Росії викрали 20 тисяч дітей з України, а зґвалтували 300 жінок.

"700 релігійних будівель було знищено спеціально, тому що часто вони є єдиним джерелом надії, що пропонують українському народу. Невинні несолдати стріляли в затилок зі зв'язаними за спиною руками", — зазначив Бернс.

Марк Бернс відвідав Україну

Зокрема, пастор назвав Дональда Трампа миротворцем.

"З розбитим серцем подорожую Україною, стаючи свідком нищівної втрати невинних життів. Давайте об’єднуватися заради миру та працювати над припиненням цього безглуздого насильства. Разом ми можемо змінити ситуацію. Президент Дональд Трамп є миротворцем. Мир Україні", — написав радник президента США.

Марк Бернс відвідав Україну

Хто такий Марк Бернс

Крім пасторства, він брав участь у політичному житті США, кілька разів намагаючись пройти у Конгрес, проте невдало. Під час президентської кампанії у 2016 році він підтримував Дональда Трампа і був членом правління організації "Пастори за Трампа".

Нагадаємо, Трамп визначив "психологічний дедлайн" для Путіна щодо закінчення війни. Президент США вірить, що російська сторона "хоче укласти угоду".

Також Фокус писав про переговори РФ та США щодо корисних копалин. ЗМІ пишуть, що питання співпраці може обговорюватися вже під час наступного раунду переговорів між США та Росії, який заплановано на середину квітня 2025 в Саудівській Аравії.