"Не скрывал боли, возмущения": личный духовный советник Трампа посетил Украину (фото, видео)

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, которые были освобождены от российских войск три года назад, весной 2022.

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Об этом рассказал главный раввин Украины Моше Асман 31 марта 2025 года.

"По моему приглашению в Украину прибыл особый гость — пастор Марк Бернс, личный духовный советник Президента Дональда Трампа. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура", — отметил Моше Асман.

Главный раввин Украины добавил, что голос Бернса сегодня имеет вес в формировании новой американской стратегии и политики.

В частности, пастора отвезли в Бучу, Ирпень и Бородянку, "чтобы он собственными глазами увидел последствия преступлений российской армии" и послушал свидетелей, которые пережили оккупацию.

Марк Бернс посетил Украину Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

"Увиденное глубоко поразило его — он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия", — рассказывает главный раввин Украины.

Марк Бернс посетил Украину Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Моше Асман выразил уверенность, что советник Трампа как человек, "который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения", донесет "голос правды из Украины" до нового американского руководства.

"Но это была лишь первая наша остановка. Дальше будет больше!" — написал раввин.

Марк Бернс посетил Украину Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

В частности, пастору показали разрушенные здания и сожженную технику.

На своей странице в Instagram Марк Бернс рассказал, что ему никто не платил за эту поездку, а приглашение он получил от Моше Асмана.

"Война в Украине больше демократов или республиканцев, левых или правых. Независимо от того, вы не любите президента Трампа или президента Зеленского, здесь гибнут настоящие люди", — подчеркнул пастор.

Советник Трампа добавил, что в Россию похитили 20 тысяч детей из Украины, а изнасиловали 300 женщин.

"700 религиозных зданий было уничтожено специально, потому что часто они являются единственным источником надежды, который предлагают украинскому народу. Невинные несолдаты стреляли в затылок со связанными за спиной руками", — отметил Бернс.

Марк Бернс посетил Украину

В частности, пастор назвал Дональда Трампа миротворцем.

"С разбитым сердцем путешествую по Украине, становясь свидетелем сокрушительной потери невинных жизней. Давайте объединяться ради мира и работать над прекращением этого бессмысленного насилия. Вместе мы можем изменить ситуацию. Президент Дональд Трамп является миротворцем. Мир Украине", — написал советник президента США.

Марк Бернс посетил Украину

Кто такой Марк Бернс

Кроме пасторства, он участвовал в политической жизни США, несколько раз пытаясь пройти в Конгресс, однако неудачно. Во время президентской кампании в 2016 году он поддерживал Дональда Трампа и был членом правления организации "Пасторы за Трампа".

Напомним, Трамп определил "психологический дедлайн" для Путина по окончанию войны. Президент США верит, что российская сторона "хочет заключить сделку".

Также Фокус писал о переговорах РФ и США по полезным ископаемым. СМИ пишут, что вопрос сотрудничества может обсуждаться уже во время следующего раунда переговоров между США и России, который запланирован на середину апреля 2025 года в Саудовской Аравии.