Удар по Каменскому: умерла 23-летняя беременная, в роддоме серьезные разрушения (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по больнице в Каменском и убили 23-летнюю украинку, которая находилась в роддоме. Погибшую зовут Диана, 23 года, — женщина ждала ребенка и находилась под наблюдением врачей.

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Через несколько часов после попадания российской ракеты по центру Каменского возросло количество погибших мирных жителей, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Выяснилось, что удар ВС РФ состоялся в 2 часа: врачи рассказали, что пытались спасти женщин и медработников, срочно отправив их в укрытие.

Обновленная информация о Каменском появилась в Telegram-канале президента около 11 часов 29 июля. Глава государства отметил, что речь идет об очередном российском преступлении на фоне заявлений Москвы о мире.

"Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года", — написал Зеленский.

Тем временем в каменских пабликах опубликовали фото погибшей. Указывается, что женщина находилась на седьмом месяце беременности и ждала сына.

Удар по Каменскому — фото Дианы, беременной, которая погибла 29 июля Фото: Telegram

Удар по Каменскому — что произошло 29 июля

Работники роддома, который попал под удар РФ в Каменском, рассказали о том, как отреагировали на ночные события. Врач Яна, заведующая родильным отделением, объяснила, что на момент удара все находились на рабочих местах, а после российской атаки "было очень страшно". Дежурная смена вывела рожениц с младенцами в безопасное место и этим "немного успокоила".

"Никакой паники не было, мы старались максимально не допустить паники. Мы держались и поддерживали женщин", — пояснили врач.

В репортаже "Суспільне Дніпро" видим последствия российского обстрела. В кадр попали разбитые палаты для беременных и рожениц: кровати засыпаны стеклом, сломана мебель, повреждено оборудование. Также на видео попала общая панорама поврежденного дома. Это трехэтажное здание, у которого взрывная волна выбила едва ли не все окна. Коммунальщики начали восстановительные работы и во дворе выросла целая гора рам: их следует заменить после российской атаки.

Отметим, Фокус писал о ночном ударе РФ по Каменскому Днепропетровской области и по колонии в Запорожской области. Местные паблики сообщили о взрывах, а впоследствии местная военная администрация подтвердила воздушную атаку россиян. Согласно данным Минюста, речь идет о Беленьковской исправительной колонии. Погибли 17 человек, ранены более 40: россияне применили управляемую авиабомбу.

Тем временем Воздушные силы ВСУ утром 29 июля опубликовали отчет о ночном обстреле. Командование заявило, что ВС РФ запустили 39 средств поражения: 37 дронов и две ракеты "Искандер-М". Средства ПВО сбили или обезвредили 32 беспилотника: есть попадания обеих ракет и пяти дронов в трех точках.

Напоминаем, OSINT-аналитики выяснили, с каких полигонов ВС РФ запускают "Шахеды" по Украине, и рассказали, как их можно уничтожить.