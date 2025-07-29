Удар по колонии в Запорожье: увеличилось количество жертв, есть ли угроза побега (фото, видео)

Российская авиация ударила по Беленьковской исправительной колонии в Запорожье. Погибли 17 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести.

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Как сообщает Министерство юстиции Украины, 28 июля примерно в 23:28 российские войска совершили авиаудар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области, использовав четыре управляемые авиабомбы.

В результате удара полностью уничтожена столовая учреждения, значительные повреждения получили административный корпус и карантинный участок. По официальной информации, 17 человек среди осужденных погибли, еще 42 получили ранения, часть из них в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Министерства здравоохранения.

Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из сотрудников колонии получил легкие ранения — в частности, осколочное поражение лица.

Для стабилизации ситуации и предотвращения чрезвычайных происшествий на территории учреждения было привлечено около 50 работников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части колонии и дежурных подразделениях.

В Минюсте сообщили, что периметр исправительного учреждения остался невредимым, следовательно, угрозы побега заключенных нет.

Как сообщал Фокус, в ночь на 29 июля российская армия атаковала пенитенциарное учреждение в Запорожье.

Российские оккупационные войска недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова. Также, по данным ISW, ВС РФ якобы захватили село Плавни.

В конце июня ВС РФ активизировались под Запорожьем.