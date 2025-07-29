Удар по колонії в Запоріжжі: збільшилася кількість жертв, чи є загроза втечі (фото, відео)

Російська авіація вдарила по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі. Загинули 17 осіб, понад 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Як повідомляє Міністерство юстиції України, 28 липня приблизно о 23:28 російські війська здійснили авіаудар по території Біленьківської виправної колонії в Запорізькій області, використавши чотири керовані авіабомби.

Унаслідок удару повністю знищено їдальню установи, значних пошкоджень зазнали адміністративний корпус і карантинна дільниця. За офіційною інформацією, 17 осіб серед засуджених загинули, ще 42 отримали поранення, частину з них у тяжкому стані госпіталізовано до медичних закладів Міністерства охорони здоров’я.

Ще приблизно 40 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один зі співробітників колонії зазнав легких поранень – зокрема, осколкового ураження обличчя.

Для стабілізації ситуації та запобігання надзвичайним подіям на території установи було залучено близько 50 працівників охорони Державної кримінально-виконавчої служби. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині колонії та чергових підрозділах.

В Мін'юсті повідомили, що периметр виправного закладу залишився неушкодженим, отже, загрози втечі ув’язнених немає.

Як повідомляв Фокус, у ніч на 29 липня російська армія атакувала пенітенціарну установу на Запоріжжі.

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися до південної частини Степногірська, на захід від Оріхова. Також, за даними ISW, ЗС РФ нібито захопили село Плавні.

Наприкінці червня ЗС РФ активізувалися під Запоріжжям.