Наступ на Запоріжжя: ЗС РФ скоро зможуть бити по місту з артилерії, — ISW

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися до південної частини Степногірська, на захід від Оріхова. Також, за даними ISW, ЗС РФ нібито захопили село Плавні.

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Зазначається, що війська РФ наразі перебувають за сім кілометрів від Приморського (на північний захід від Степногірська) і за 11 кілометрів від Беселянки (на північ від Степногірська). В Інституті дослідження війни (ISW) зазначають, що просування приблизно на п'ять кілометрів у напрямку будь-якого з цих населених пунктів дасть змогу росіянам обстрілювати Запоріжжя з артилерійських установок.

Росіяни просунулися біля Степногірська Фото: ISW

Варто зазначити, що про окупацію села Плавні (на захід від Оріхова) повідомляли лише російські військові блогери. Підтвердження цим заявам в ISW не мають.

Мета цього просування з боку Росії: утримати позиції на передовій і вберегти тилові райони від українських атак.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Гуляйпільському напрямку 27 липня.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ минулої доби не зафіксував жодного бойового зіткнення на Оріхівському напрямку. У своєму вечірньому зведенні він лише зазначив, що загарбники завдали удару керованими авіабомбами по селу Новоандріївка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про просування російських військ у Донецькій області.

А в ніч на 28 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" і крилатих ракет X-101 з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.