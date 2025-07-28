Росіяни комбіновано атакували Україну БпЛА та крилатими ракетами: під ударом опинилася Хмельниччина

Уночі 28 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" та крилатих ракет X-101 з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.

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Росіяни усю ніч атакували українські області "Шахедами", а під ранок — крилатими ракетами. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний комбінований обстріл.

Повітряна тривога територією України почала поширюватися близько 23:00 години 27 липня через загрозу ударних БпЛА. Також моніторингові канали зафіксували виліт стратегічної авіації ЗС РФ з аеродрому "Оленья".

У наступні години ЗС РФ здійснювали масований обстріл України за допомогою БпЛА. Під масштабною атакою зокрема опинилося місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Близько 04:00 години моніторингові канали зафіксували входження крилатих ракет у повітряний простір України. Крилаті ракети рухалися крізь Сумську область західним та південно-західним напрямком.

Повітряні сили України попередили про рух швидкісних цілей у напрямку Чернігова та Черкас.

Ракети тримали західний курс та ближче до 04:20 години рухалися на Вінницьку область, попередили Повітряні сили.

Близько 04:30 крилаті ракети взяли курс на Хмельниччину, зокрема Старокостянтинів, повідомили моніторингові канали. Паралельно місто перебувало під атакою ударних БпЛА.

Ракети припинили своє існування у районі Старокостянтинова, пролунали вибухи. Наслідки нічної атаки по місту уточнюються.

Нагадаємо, уночі 28 липня ЗС РФ масовано запустили "Шахеди" по Україні: вибухи пролунали у Києві, ударні БпЛА дісталися західних областей.

Також уночі 28 липня під ударом БпЛА опинився Київ: внаслідок обстрілу постраждав житловий багатоповерховий будинок, відомо про поранених, серед них — у важкому стані.