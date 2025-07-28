Україну масовано атакують "Шахеди": повітряна тривога оголошена у більшості областей, де загроза ударів

Увечері 27 липня та після опівночі росіяни масовано запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед": вибухи пролунали у Києві та Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині та Харківщині працювали сили ППО. Дрони продовжують заходити у повітряний простір з різних напрямків.

Related video

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА було оголошено у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку "Шахедів" по Україні.

Повітряна атака дронами по Україні почалася увечері 27 липня близько 18:30 години. Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумської та Чернігівської областей, дрони тримали південний та південно-західний курс.

Невдовзі у Повітряних силах повідомили, що ППО працює у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Скриншот повідомлення ПС про роботу ППО

Близько 22:00 години Повітряні сили інформували, що ППО продовжує працювати на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині.

Частина дронів тримала курс на Київ: близько 22:30 години у столиці було чутно звуки вибухів через роботу ППО, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Приблизно через годину у Києві знову прогриміли вибухи — Кличко зазначив, що у столиці працюють сили ППО. Також моніторингові канали попередили про виліт кількох бортів стратегічної авіації РФ Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та ймовірність ракетної атаки цієї ночі.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив близько 00:15 години про вибухи в області на тлі атаки "Шахедів".

Станом на 00:12 годину, за інформацією Повітряних сил України, ударні БпЛА рухаються крізь Сумську, Чернігівську, Київську, Дніпропетровську та Миколаївську області південно-західним та західним курсом. Також групи "Шахедів" фіксувалися на Харківщині та Донеччині, частина БпЛА дісталася західних регіонів — повітряну тривогу було оголошено у Рівненській області.

Близько 00:40 години було чутно вибухи у Житомирській та Рівненській областях.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 27 липня ЗС РФ атакували дроном автобус у Сумській області, внаслідок чого загинули люди та є багато поранених.

Також 27 липня аналітики ISW повідомили, що Росія готує масштабніші атаки по Україні, і розповіли, що чекає українців вже восени.