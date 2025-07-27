РФ готує масштабніші атаки: аналітики ISW розповіли, що може чекати українців вже восени (інфографіка)

Росіяни готуються до посилення атак по Україні: аналітики з'ясували, що оборонна промисловість РФ нарощує свої можливості з виробництва ракет та безпілотників. Це дозволить ЗС РФ здійснювати масштабніші удари по Україні вже упродовж осені 2025 року.

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Також російські військові використовували більш щільну концентрацію ракет під час нещодавніх ударів. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 26 липня.

За прогнозами аналітиків, росіяни зможуть завдавати посилених ударів по території України із залученням до 2000 безпілотників упродовж однієї атаки вже до листопада 2025 року. Така ситуація може скластися за умови, якщо тенденція зростання кількості використаних БпЛА у нічний час Росією під час атак збережеться.

Інфографіка російських атак по Україні

Інститут вивчення війни також оприлюднив інфографіку, яка ілюструє інтенсивність атак ЗС РФ по Україні у період з 1 січня 2025 року по 26 липня 2025 року. Дослідження зокрема демонструє, як після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна та проведення першого раунду переговорів України і РФ у Стамбулі масштаби атак збільшилися.

Аналітики також стверджують, що росіяни все частіше атакують густозаселені міста України, намагаючись послабити рішучість громадян та підірвати українську довгострокову оборонну здатність.

Росіяни посилюють атаки по Україні: що відомо

Про ймовірність посилення російських атак попереджають також українські фахівці. Так, 21 липня експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, що 2000 БпЛА упродовж однієї атаки — це не прогноз, а констатація ворожих можливостей. На його думку, 2000 дронів за ніч — "цілком реальна цифра".

Голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини, генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг 20 липня попередив, що Росія розширює потужності для масованих ударів по Україні. Німецький генерал також попередив про ймовірну загрозу у 2000 дронів одночасно.

Нагадаємо, 27 липня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ просунулися на трьох напрямках на фронті: ворог мав успіхи у Харківській та Донецькій областях.

Також 26 липня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українським військовим вдалося ліквідувати командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який керував штурмами у Харківській області.