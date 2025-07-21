"Цілком реально": РФ може запустити по Україні 2 тисячі дронів за раз, — експерт (відео)

Німецький генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Росія зможе за одну масовану атаку запустити 2000 БПЛА. Український експерт з авіації Анатолій Храпчинський пояснив, що це — не прогноз, а констатація ворожих можливостей.

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"Пан генерал заявив про можливе застосування двох тисяч — це не означає, що Росія буде застосовувати", — зауважив він в ефірі телеканалу "Київ" 21 липня.

Однак, з його слів, потрібно враховувати, що Росія вже застосовує тисячі дронів. За червень по Україні було випущено понад 5,5 тисяч ударних БПЛА, а лише за 15 днів липня — понад 4 тисячі.

"Тобто, в принципі, сума у дві тисячі за один масований обстріл — цілком реальна", — запевнив Храпчинський.

Він пояснив, що потрібно спостерігати за розгортанням пускових майданчиків з боку РФ. Окрім того, більшість таких майданчиків знаходяться у зоні ураження далекобійної зброї, яка є в арсеналі Сил оборони.

"За правильної роботи розвідки й за правильного підходу можна казати про завдання систематичних ударів по тих місцях, де формуються, програмуються або доукомплектуються вже безпосередньо перед запуском ці системи", — зауважив експерт.

Він додав, що Німеччина може допомогти не допустити цього. Зокрема, надавши далекобійну зброю для ефективніших ударів по країні-агресорці.

Нагадаємо, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг також повідомляв, що Китай цілковито зосередився на постачанні деталей для БПЛА Росії, а постачання цих компонентів Україні повністю припинив. За оцінкою генерала, є кілька шляхів вирішення цієї загрози.

Вночі на 21 липня ЗС РФ запустили по Україні 426 дронів. Окрім того, ворог застосував ракети різних типів. Фокус повідомляв про наслідки у Києві та Івано-Франківську.