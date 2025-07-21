"Кинджали", Х-101 і "Калібри": ЗС РФ запустили по Україні 450 цілей, як відпрацювали сили ППО

Армія РФ запустила по Україні понад 20 ракет і майже 430 безпілотників. Окупанти застосували п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал".

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Сумарно в ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 450 засобами повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили України.

Серед цілей — 426 ударних дронів і безпілотники-імітатори, запущені з різних напрямків: Брянська, Орла, Міллерово, Шаталового, Приморсько-Ахтарська.

Повітряні сили підтвердили влучання 23 ударних дронів

Крім цього, ЗС РФ застосували п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" (запускали з Тамбовської області), чотири ракети морського базування "Калібр" (з акваторії Чорного моря), балістичну ракету "Іскандер-К" (Міллерово) і 14 крилатих ракет Х-101 (Саратовська область).

Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила і придушила 224 засоби повітряного нападу ворога: 200 "Шахедів" і більшість ракет. Також 203 дрони-імітатори не досягли цілей.

Повітряні сили підтвердили влучання 23 ударних дронів у трьох локаціях, а також падіння збитих ще на 12 локаціях.

Нагадаємо, росіяни кілька годин вночі 21 липня били по Івано-Франківську "Шахедами" та різними ракетами.

Унаслідок удару ЗС РФ по Києву поранено сімох людей, також є один загиблий. Зруйновано багато цивільних об'єктів.