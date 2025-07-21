Нічний обстріл Києва: у столиці семеро постраждалих, серед них — 15-річна дівчина (фото)

Російські ракети і дрони поранили сімох жителів столиці, одна людина загинула. Багато цивільних об'єктів, включно з житловими будинками, дитячим садком і супермаркетом, зазнали сильних ушкоджень.

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Унаслідок ворожої атаки на Київ загинула людина, є потерпілі, серед них — неповнолітня. Про це повідомили в Національній поліції.

Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспортні засоби, складські приміщення та наземну частину станції метро. Вибухова хвиля пошкодила поліцейський автомобіль, екіпаж якого поспішав на виклик.

Руйнування зафіксовано в семи районах столиці

Руйнування і падіння уламків зафіксовано в семи районах столиці: у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському.

Станції метро "Лук'янівська" зазнала пошкоджень

Відомо про загибель чоловіка в Солом'янському районі. А в Дарницькому районі осколкові поранення дістали п'ятеро людей віком від 36 до 55 років. Серед них — 15-річна дівчина. У Шевченківському районі госпіталізовано літню жінку.

Поліцейські та співробітники ДСНС документують злочини ЗС РФ

На місцях прильотів працюють поліцейські, співробітники ДСНС та інші служби.

Пізніше Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про сімох поранених унаслідок російських обстрілів. Серед постраждалих дитина з політравмою і множинними осколковими пораненнями.

На масований удар по Києву відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Росія влаштовує терор цивільних, а ракетні удари позбавлені сенсу, зауважив він.

"Відповідь є і буде. Росія повинна припинити вогонь і закінчити війну. Змусити божевільного Путіна зробити це можна шляхом "миру через силу". Україна ставатиме дедалі міцнішою. Буде більше нашої зброї", — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві після атаки окупантів фіксували численні пожежі. Уранці 21 липня столиця була в диму.

Сильне задимлення було на станції метро "Лук'янівська", коли люди ховалися від обстрілів росіян.