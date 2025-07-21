Ночной обстрел Киева: в столице семеро пострадавших, среди них — 15-летняя девушка (фото)

Российские ракеты и дроны ранили семь жителей столицы, один человек погиб. Много гражданских объектов, включая жилые дома, детский сад и супермаркет, получили сильные повреждения.

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В результате вражеской атаки на Киев погиб человек, есть потерпевшие, среди них — несовершеннолетняя. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро. Взрывная волна повредила полицейский автомобиль, экипаж которого спешил на вызов.

Разрушения и зафиксированы в семи районах столице

Разрушения и падения обломков зафиксированы в семи районах столице: в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

Станции метро "Лукьяновская" получила повреждения

Известно о гибели мужчины в Соломенском районе. А в Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них — 15-летняя девушка. В Шевченковском районе госпитализирована пожилая женщина.

Полицейские и сотрудники ГСЧС документируют преступления ВС РФ

На местах прилетов работают полицейские, сотрудники ГСЧС и другие службы.

Позднее Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о семи раненых в результате российских обстрелов. Среди пострадавших ребенок с политравмой и множественными осколочными ранениями.

На массированный удар по Киеву отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия устраивает террор гражданских, а ракетные удары лишены смысла, заметил он.

"Ответ есть и будет. Россия должна прекратить огонь и закончить войну. Заставить безумного Путина сделать это можно путем "мира через силу". Украина будет становиться все крепче. Будет больше нашего оружия", — отметил он.

Напомним, в Киеве после атаки оккупантов фиксировали множественные пожары. Утром 21 июля столица была в дыму.

Cильное задымление было на станции метро "Лукьяновская", когда люди прятались от обстрелов россиян.