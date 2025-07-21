Ночной обстрел Киева: в столице семеро пострадавших, среди них — 15-летняя девушка (фото)
Российские ракеты и дроны ранили семь жителей столицы, один человек погиб. Много гражданских объектов, включая жилые дома, детский сад и супермаркет, получили сильные повреждения.
В результате вражеской атаки на Киев погиб человек, есть потерпевшие, среди них — несовершеннолетняя. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро. Взрывная волна повредила полицейский автомобиль, экипаж которого спешил на вызов.
Разрушения и падения обломков зафиксированы в семи районах столице: в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.
Известно о гибели мужчины в Соломенском районе. А в Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них — 15-летняя девушка. В Шевченковском районе госпитализирована пожилая женщина.
На местах прилетов работают полицейские, сотрудники ГСЧС и другие службы.
Позднее Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о семи раненых в результате российских обстрелов. Среди пострадавших ребенок с политравмой и множественными осколочными ранениями.
На массированный удар по Киеву отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия устраивает террор гражданских, а ракетные удары лишены смысла, заметил он.
"Ответ есть и будет. Россия должна прекратить огонь и закончить войну. Заставить безумного Путина сделать это можно путем "мира через силу". Украина будет становиться все крепче. Будет больше нашего оружия", — отметил он.
Напомним, в Киеве после атаки оккупантов фиксировали множественные пожары. Утром 21 июля столица была в дыму.
Cильное задымление было на станции метро "Лукьяновская", когда люди прятались от обстрелов россиян.