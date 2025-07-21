ВС РФ атаковали Киев ракетами и дронами: один человек погиб, столица в дыму (фото, видео)

Массированная атака российской армии по Киеву унесла жизнь одного человека. После взрывов ракет и БПЛА в столице фиксируют сильные разрушения.

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Из-за попадания обломков ударного дрона в Шевченковском районе загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар на площади 150 кв. метров удалось локализовать, в результате удара БПЛА один человек пострадал.

Кроме этого, после атаки россиян в столице фиксируются множественные пожары. К примеру, в Днепровском районе горели торговые сооружения на площади 500 кв. метров.

А в Дарницком районе были пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи, спасатели ликвидировали возгорание.

Задымление после ночной атаки ВС РФ наблюдается в Киеве и утром.

Также из-за ракетной и дроновой атаки в Киеве пострадал ЖК "Львовский квартал" и вход в станцию метро "Лукьяновская".

От ударов ВС РФ в Киеве пострадал ЖК "Львовский квартал"

Напомним, российские войска ночью 21 июля атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр", "Кинжалами" и дронами "Шахед". Ракеты двигались на северо-запад.

Взрывы раздавались в Ивано-Франковске, мэр города Руслан Марцинкив назвал ночную атаку самой масштабной за весь период полномасштабной войны с РФ.