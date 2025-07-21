ВС РФ комбинированно атаковали Украину крылатыми ракетами, "Кинжалами" и "Шахедами"
Ночью 21 июля российская армия комбинированно и массированно атаковали Украину крылатыми ракетами, "Кинжалами" и ударными БпЛА.
Россияне около 02:20 часов запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Параллельно Украину массированно атаковали ударные БпЛА. Фокус собрал информацию о ночном обстреле.
Около 02:40 часов первые крылатые ракеты с моря вошли в воздушное пространство Украины, сообщили мониторинговые каналы.
Ракеты заходили через оккупированную часть Херсонской области и двигались северо-западным курсом.
Параллельно ВС РФ массированно атакуют Украину "Шахедами": под ударом оказался Харьков, Киевская область и столица.
Около 03:00 часов мониторинговые каналы зафиксировали пуски ракет типа "Кинжал" с самолета МиГ-31К. Ракета двигалась через Киевскую и Житомирскую области в направлении западных регионов.
Крылатые ракеты типа "Калибр" двигались западным курсом в направлении Хмельницкой области.
Далее крылатые ракеты двигались через юг Тернопольской области, сообщили Воздушные силы Украины. Мониторинговые каналы фиксировали движение в направлении Ивано-Франковска: там вражеские цели были локально потеряны.
Также Ивано-Франковск атаковали БпЛА: в городе были слышны звуки взрывов, сообщила корреспондентка Фокуса.
Параллельно продолжалась массированная атака на Киев: мониторинговые каналы предупреждали о движении не менее 50 ударных БпЛА с разных сторон в направлении столицы.
Напомним, ночью 21 июля ВС РФ также массированно атаковали Харьков БпЛА: в городе зафиксировано 11 попаданий, поднялись пожары, повреждены дома и предприятие.
Также ночью 21 июля дроны массированно атаковали Россию: под ударом оказалась Ростовская и Московская области.