ЗС РФ комбіновано атакують Україну крилатими ракетами, "Кинджалами" та "Шахедами"

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Уночі 21 липня російська армія комбіновано і масовано атакують Україну крилатими ракетами, "Кинджалами" та ударними БпЛА.

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Росіяни близько 02:20 години запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Паралельно Україну масовано атакували ударні БпЛА. Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу.

Близько 02:40 години перші крилаті ракети з моря увійшли у повітряний простір України, повідомили моніторингові канали.

Ракети заходили через окуповану частину Херсонської області та рухалися північно-західним курсом.

Паралельно ЗС РФ масовано атакують Україну "Шахедами": під ударом опинився Харків, Київська область та столиця.

Новина доповнюється…