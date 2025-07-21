ЗС РФ атакували Київ ракетами і дронами: одна людина загинула, столиця в диму (фото, відео)

Масована атака російської армії по Києву забрала життя однієї людини. Після вибухів ракет і БПЛА у столиці фіксують сильні руйнування.

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Через влучання уламків ударного дрона в Шевченківському районі загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежу на площі 150 кв. метрів вдалося локалізувати, внаслідок удару БПЛА одна людина постраждала.

Крім цього, після атаки росіян у столиці фіксуються численні пожежі. Наприклад, у Дніпровському районі горіли торгові споруди на площі 500 кв. метрів.

А в Дарницькому районі були пожежі на території гаражного кооперативу та в дошкільному навчальному закладі. У Святошинському районі через падіння уламків БПЛА загорілися гаражі, рятувальники ліквідували загоряння.

Задимлення після нічної атаки ЗС РФ спостерігається в Києві і вранці.

Також через ракетну і дронову атаку в Києві постраждав ЖК "Львівський квартал" і вхід до станції метро "Лук'янівська".

Від ударів ЗС РФ у Києві постраждав ЖК "Львівський квартал"

Нагадаємо, російські війська вночі 21 липня атакували Україну крилатими ракетами "Калібр", "Кинджалами" і дронамі "Шахед". Ракети рухалися на північний захід.

Вибухи лунали в Івано-Франківську, мер міста Руслан Марцінків назвав нічну атаку наймасштабнішою за весь період повномасштабної війни з РФ.