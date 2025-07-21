Івано-Франківськ атакували "Кинджали", крилаті ракети та "Шахеди": що відомо

Упродовж кількох годин уночі 21 липня ЗС РФ атакували Івано-Франківськ різними видами озброєння: місто зазнало масованого удару БпЛА типу "Шахед", крилатих ракет та гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

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Після обстрілу над містом здійнявся стовп диму. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що росіяни здійснили наймасштабнішу атаку по місту за весь період повномасштабної війни. Про це міський голова інформував у своєму Telegram-каналі.

Атака на Івано-Франківськ почалася близько 02:40 години: Марцінків зазначив, що місто під комбінованим ударом і закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Упродовж наступних кількох годин "Шахеди" атакували Івано-Франківськ. Також росіяни вдарили по місту крилатими ракетами і під ранок завдали ударів "Кинджалами".

Близько 05:00 години міський голова повідомив про перші наслідки масованої атаки. За його інформацією, в одному із сіл громади у будівлях вилетіли вікна внаслідок обстрілу.

Невдовзі стало відомо, що у 3 селах громади зафіксовані пошкодження інфраструктури, також влада отримала інформацію про постраждалих внаслідок обстрілу. Дані уточнюються.

Також уточнюється інформація щодо наслідків масованої атаки у ще двох населених пунктах Івано-Франківської громади.

"На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО", — зазначив Марцінків.

Міський голова додав, що над ліквідацією наслідків обстрілу в Івано-Франківську працюють оперативні служби, зокрема медики та рятувальники.

"Місто всім надасть допомогу", — наголосив мер.

Нагадаємо, уночі під масованою атакою росіян опинилася також українська столиця: внаслідок обстрілу різні райони Києва охопили пожежі, відомо про жертв та руйнування входу до станції метро.

Також уночі 21 липня ЗС РФ комбіновано атакували Україну "Шахедами", крилатими ракетами та "Кинджалами".