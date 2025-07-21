Росіяни усю ніч масовано атакували Київ: різні райони столиці охопили пожежі, що відомо (відео)

Росіяни упродовж усієї ночі атакували Київ ударними БпЛА типу "Шахед", а також завдавали ударів крилатими ракетами по місту. Внаслідок обстрілу відомо про щонайменше одну загиблу людину та кількох постраждалих, у місті є руйнування та здійнялися пожежі.

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Наслідки російської масованої атаки по Києву зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Оболонському та Шевченківському районах. Фокус зібрав актуальну інформацію про нічний обстріл столиці.

Близько 04:00 години ЗМІ повідомили про сильне задимлення на станції метро "Лук'янівська", де у момент атаки перебували люди, що ховалися від обстрілів. Також у мережі показали кадри наслідків атаки по локації.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив пошкодження станції метро у Києві. За його словами, на місці пожежі не виникло, постраждав вхід до станції.

"Наразі там посилили режим провітрювання", — зазначив мер.

За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, наслідки масованої атаки по Києву зафіксовані у низці локацій:

Дарницький район: загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі, також загорівся супермаркет. Ще дві пожежі здійнялися за іншими адресами;

Шевченківський район: пожежа у житловому будинку, на іншій локації району палають балкони будівлі;

Дніпровський район: падіння уламків на територію дитячого садка, пожежа у торгових рядах;

Солом'янський район: пожежа в нежитловій будівлі, займання складських приміщень.

Також Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі медики госпіталізували чоловіка з множинними переламами. Відомо також про ще одну постраждалу людину та одного загиблого внаслідок атаки.

Віталій Кличко також інформував про наслідки атаки по столиці. Він уточнив, що в Оболонському районі Києва здійнялася пожежа у незаселеному котеджному містечку.

За даними ЗМІ, у Києві під час нічної атаки постраждав також ЖК "Львівський квартал".

Під ранок ЗМІ також показали кадри наслідків атаки по місту, зокрема те, як після обстрілу виглядає вхід до станції метро "Лук'янівська".

Інші наслідки нічної атаки по столиці уточнюються.

Нагадаємо, уночі 21 липня ЗС РФ масовано атакували Харків: влада повідомила про 11 ударів, зафіксовані руйнування та пожежі у місті.

Також упродовж ночі 21 липня російська армія атакувала Україну крилатими ракетами типу "Калібр" та "Кинджалами".