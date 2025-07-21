"Вполне реально": РФ может запустить по Украине 2 тысячи дронов за раз, — эксперт (видео)

Немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Россия сможет за одну массированную атаку запустить 2000 БПЛА. Украинский эксперт по авиации Анатолий Храпчинский объяснил, что это — не прогноз, а констатация вражеских возможностей.

Related video

"Господин генерал заявил о возможном применении двух тысяч — это не означает, что Россия будет применять", — отметил он в эфире телеканала "Киев" 21 июля.

Однако, по его словам, нужно учитывать, что Россия уже применяет тысячи дронов. За июнь по Украине было выпущено более 5,5 тысяч ударных БПЛА, а только за 15 дней июля — более 4 тысяч.

"То есть, в принципе, сумма в две тысячи за один массированный обстрел — вполне реальна", — заверил Храпчинский.

Он пояснил, что нужно наблюдать за развертыванием пусковых площадок со стороны РФ. Кроме того, большинство таких площадок находятся в зоне поражения дальнобойного оружия, которое есть в арсенале Сил обороны.

"При правильной работе разведки и при правильном подходе можно говорить о нанесении систематических ударов по тем местам, где формируются, программируются или доукомплектовываются уже непосредственно перед запуском эти системы", — отметил эксперт.

Он добавил, что Германия может помочь не допустить этого. В частности, предоставив дальнобойное оружие для более эффективных ударов по стране-агрессору.

Напомним, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг также сообщал, что Китай полностью сосредоточился на поставке деталей для БПЛА России, а поставки этих компонентов Украине полностью прекратил. По оценке генерала, есть несколько путей решения этой угрозы.

Ночью на 21 июля ВС РФ запустили по Украине 426 дронов. Кроме того, враг применил ракеты различных типов. Фокус сообщал о последствиях в Киеве и Ивано-Франковске.