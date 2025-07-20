Буде 2000 дронів одночасно: РФ розширює потужності для масованих атак БпЛА по Україні, — німецький генерал

Росія планує запускати по території України ще більше ударних БпЛА: і ця цифра вдвічі більша, ніж прогнозована 1000 одиниць у межах однієї атаки. Про це оголосив голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини, генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.

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Така кількість ударних БпЛА створить нові серйозні виклики для протиповітряної оборони України. Про це Фройдінг заявив у суботу, 19 липня, у подкасті бундесверу Nachgefragt, цитує "Українська правда".

Німецький генерал розповів, що Кремль суттєво розширює виробничі потужності для масованих атак по Україні.

Також Фройдінг заявив, що наразі Китай цілковито зосередився на постачанні комплектувальних частин до БпЛА до Росії. Натомість Китай повністю зупинив постачання цих частин Україні.

При цьому німецький генерал бачить кілька різних шляхів вирішення цієї загрози:

розроблення "розумних заходів протидії" із виключенням застосування системи ППО Patriot для знищення "Шахедів", оскільки вартість однієї такої ракети становить понад 5 мільйонів євро;

забезпечення України недорогими засобами боротьби із "Шахедами", які дозволять ефективно діяти під час масованих атак і коштуватимуть у межах 2-4 тисяч євро;

удари по глибокому російському тилу, зокрема військових авіабазах та оборонних виробництвах.

Масовані атаки "Шахедами": що кажуть в Україні

Українська громадська діячка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська ще у травні 2025 року заявила, що росіяни невдовзі зможуть запускати 1000+ дронів на добу. За її словами, це можливо завдяки тому, що РФ випереджає Україну у технологіях.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в інтерв'ю YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ" у червні заявляв, що українцям потрібно ставати "ППОшниками". При цьому експерт наголошував, що РФ планує виготовляти до 1000 "Шахедів" на добу.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на початку липня відкидав такі прогнози. За його словами, РФ щодня не зможе запускати понад 500 БпЛА по Україні.