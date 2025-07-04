"Мадяр" прогнозує атаки 1000 "Шахедів" на день: Буданов із ним не згоден

Українські міста в майбутньому атакуватимуть понад тисячу безпілотників "Шахед", на що вказують розвіддані. Деякі військові впевнені, що за такого розкладу від України просто "нічого не залишиться". З таким прогнозом не згоден начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Related video

Ворог нарощує виробництво дешевого, але водночас усюди досяжного "Шахеда" і всі варіанти його модернізації оперативно передбачити неможливо. Таку перспективу виклав командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути розум слід. Негайно і всім, хто в темі", — попередив він.

З оцінкою "Мадяра" погодився і неофіційний канал ЗСУ в Telegram.

"По суті, ми бачимо, що кац***и значно наростили виробництво "Шахедів" і подібних до них дронів. За останні пів року дійсно "значно". Далі вони будуть тільки нарощувати виробництво", — вказали військові.

Україна почала реагувати на це виробництвом дронів-перехоплювачів. Фахівці також радять бити по "першопричинах": заводах, де виготовляють БпЛА типу "Шахед" і складах, де їх зберігають.

Співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко вважає, що якщо росіяни отримають можливість запускати тисячу дронів на добу, від України "нічого не залишиться" навіть без застосування ракет.

"Це дешевше і простіше... У них на роки є план з розвитку дронової галузі. Насамперед з метою повного домінування в повітрі. Тобто з повітря знищити Україну, зробити цю територію неможливою для життя", — пояснив він.

Таким способом окупанти можуть змусити українців здатися, або "відкотитися кудись на захід".

Максимум — 500 "Шахедів" за день: прогнози Кирила Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сумнівається в озвучених вище прогнозах. За його оцінками, щодня ЗС РФ не зможуть запустити понад 500 дронів.

"Кожен день нереально це робити. Періодично будуть робити. На жаль, така можливість у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному пуску", — заявляв він.

Нагадаємо, у РФ виробництво ударних дронів збільшилося в 5,5 раза порівняно з 2024 роком. Окупанти також змінюють тактику ударів БпЛА.

Китай допомагає Росії виробляти безпілотники: у дроні типу "Шахед-136" ("Герань-2") знайшли китайські компоненти.