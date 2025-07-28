У Києві пролунали вибухи: внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджена житлова багатоповерхівка, є постраждалі

Уночі 28 липня ЗС РФ масовано атакують Україну БпЛА: під ударом зокрема опинилася столиця, де внаслідок атаки дронів постраждав житловий багатоповерховий будинок у Дарницькому районі.

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Внаслідок обстрілу у будівлі, попередньо, повилітали вікна. Про наслідки атаки "Шахедів" по столиці розповів голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Близько 02:00 години моніторингові канали попередили про загрозу ударних БпЛА для столиці. Один "Шахед" фіксували у небі над Києвом, ще один летів у напрямку Броварів або столиці.

Невдовзі у Києві прогриміли звуки вибухів: ЗМІ повідомили, що сили ППО працюють по цілях у небі. Також звуки вибухів було чутно у Київській області.

Близько 02:30 Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки атаки на столицю. За його інформацією, постраждав Дарницький район Києва, де внаслідок атаки "Шахедів", попередньо, пошкоджений житловий багатоповерховий будинок. Там повилітали вікна. Також Ткаченко зазначив, що відомо про одну постраждалу людину внаслідок обстрілу.

У наступні хвилини кількість постраждалих внаслідок атаки по Києву зросла: спершу до п'яти осіб, згодом Ткаченко повідомив, що постраждалих у столиці вже восьмеро. Серед них одна людина — у важкому стані.

Невдовзі міський голова Віталій Кличко уточнив наслідки атаки на Київ. За його інформацією, у Дарницькому районі вибуховою хвилею в одному з підʼїздів були пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи.

Також мер зазначив, що постраждали п'ятеро людей, серед них — одна дитина. Чотирьох поранених внаслідок атаки госпіталізували, на місця прибули оперативні служби.

Тимур Ткаченко близько 04:40 години зазначив, що постраждала 3-річна дитина. У неї осколкові поранення. Також він повідомив, що пошкоджень зазнали автомобілі біля житлового будинку, що зазнав атаки.

Про пожежу чи інші наслідки атаки по Києву на момент публікації не повідомлялося.

Нагадаємо, уночі 28 липня ЗС РФ масовано запустили "Шахеди" по Україні: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів.

Також вдень 27 липня російська армія атакувала автобус із цивільними у Сумській області, внаслідок чого загинули люди та багато осіб зазнали поранень.