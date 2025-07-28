Россияне комбинированно атаковали Украину БпЛА и крылатыми ракетами: под ударом оказалась Хмельницкая область

Ночью 28 июля российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ударных дронов типа "Шахед" и крылатых ракет X-101 с бортов стратегической авиации ВС РФ.

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Россияне всю ночь атаковали украинские области "Шахедами", а под утро — крылатыми ракетами. Фокус собрал все, что известно о ночном комбинированном обстреле.

Воздушная тревога по территории Украины начала распространяться около 23:00 часов 27 июля из-за угрозы ударных БпЛА. Также мониторинговые каналы зафиксировали вылет стратегической авиации ВС РФ с аэродрома "Оленья".

В последующие часы ВС РФ осуществляли массированный обстрел Украины с помощью БПЛА. Под масштабной атакой в частности оказался город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Около 04:00 часов мониторинговые каналы зафиксировали вхождение крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Крылатые ракеты двигались через Сумскую область западным и юго-западным направлением.

Воздушные силы Украины предупредили о движении скоростных целей в направлении Чернигова и Черкасс.

Ракеты держали западный курс и ближе к 04:20 часам двигались на Винницкую область, предупредили Воздушные силы.

Около 04:30 крылатые ракеты взяли курс на Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, сообщили мониторинговые каналы. Параллельно город находился под атакой ударных БпЛА.

Ракеты прекратили свое существование в районе Староконстантинова, раздались взрывы. Последствия ночной атаки по городу уточняются.

Напомним, ночью 28 июля ВС РФ массированно запустили "Шахеды" по Украине: взрывы прогремели в Киеве, ударные БпЛА добрались до западных областей.

Также ночью 28 июля под ударом БпЛА оказался Киев: в результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом, известно о раненых, среди них — в тяжелом состоянии.