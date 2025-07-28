Наступление на Запорожье: ВС РФ скоро смогут бить по городу из артиллерии, — ISW

Российские оккупационные войска недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова. Также, по данным ISW, ВС РФ якобы захватили село Плавни.

Related video

Отмечается, что войска РФ сейчас находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска). В Институте исследования войны (ISW) отмечают, что продвижение примерно на пять километров в направлении любого из этих населенных пунктов позволит россиянам обстреливать Запорожье из артиллерийских установок.

Россияне продвинулись у Степногорска Фото: ISW

Стоит отметить, что об оккупации села Плавни (к западу от Орехова) сообщали только российские военные блогеры. Подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

Цель этого продвижения со стороны России: удержать позиции на передовой и уберечь тыловые районы от украинских атак.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Гуляйпольском направлении 27 июля.

Между тем Генеральный штаб ВСУ за прошедшие сутки не зафиксировал ни одного боевого столкновения на ореховском направлении. В своей вечерней сводке он лишь отметил, что захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Новоандреевка.

Напомним, ранее Фокус писал о продвижении российских войск в Донецкой области.

А в ночь на 28 июля российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ударных дронов типа "Шахед" и крылатых ракет X-101 с бортов стратегической авиации ВС РФ.