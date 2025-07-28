Наступление на Запорожье: ВС РФ скоро смогут бить по городу из артиллерии, — ISW
Российские оккупационные войска недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова. Также, по данным ISW, ВС РФ якобы захватили село Плавни.
Отмечается, что войска РФ сейчас находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска). В Институте исследования войны (ISW) отмечают, что продвижение примерно на пять километров в направлении любого из этих населенных пунктов позволит россиянам обстреливать Запорожье из артиллерийских установок.
Стоит отметить, что об оккупации села Плавни (к западу от Орехова) сообщали только российские военные блогеры. Подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.
Цель этого продвижения со стороны России: удержать позиции на передовой и уберечь тыловые районы от украинских атак.
Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Гуляйпольском направлении 27 июля.
Между тем Генеральный штаб ВСУ за прошедшие сутки не зафиксировал ни одного боевого столкновения на ореховском направлении. В своей вечерней сводке он лишь отметил, что захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Новоандреевка.
Напомним, ранее Фокус писал о продвижении российских войск в Донецкой области.
А в ночь на 28 июля российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ударных дронов типа "Шахед" и крылатых ракет X-101 с бортов стратегической авиации ВС РФ.