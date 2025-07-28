Враг продвинулся возле Попового Яра и еще трех населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState

По данным аналитиков, кроме Попового Яра, российские войска также продвинулись в Зеленом Гаю, возле Поддубного и Андреевки-Клевцово. Генштаб ВСУ на момент публикации материала не комментирует возможные территориальные успехи оккупационной армии.

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"Враг продвинулся в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра", — говорится в сообщении аналитиков DeepState.

Враг продвигается возле Попового яра Фото: DeepState

Враг имеет продвижение возле Зеленой Рощи, Поддубного, Андреевки-Клевцово Фото: DeepState

В сообщении Генштаба ВСУ за минувшие сутки говорится, что с начала суток произошло 118 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 58 авиационных ударов, применив 86 управляемых авиабомб. Зафиксирован 1 431 удар дронами-камикадзе, враг совершил 3 875 артиллерийских обстрелов.

Сообщается, что на Краматорском направлении российские войска один раз атаковали вблизи Ступочек.

А на Торецком направлении враг десять раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах Александро-Калиново, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов: Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино — а также в направлениях: Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Два боевых столкновения продолжаются. Ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты: Родинское, Мирноград, Николаевка и Покровск.

По предварительным подсчетам, украинские воины на этом направлении обезвредили 80 оккупантов, из которых 57 — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, один мотоцикл, три беспилотных летательных аппарата, один спутниковый терминал и одну антенну управления беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, в ночь на 28 июля российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ударных дронов типа "Шахед" и крылатых ракет X-101 с бортов стратегической авиации ВС РФ.

Также ночью 28 июля под ударом БпЛА оказался Киев: в результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом, известно о раненых, среди них — в тяжелом состоянии.