Ворог просунувся біля Попового Яру та ще трьох населених пунктів на Донеччині, — DeepState

За даними аналітиків, крім Попового Яру, російські війська також просунулися у Зеленому Гаю, біля Піддубного та Андріївки-Клевцового. Генштаб ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментує можливі територіальні успіхи окупаційної армії.

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"Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру", — йдеться в повідомленні аналітиків DeepState.

Ворог має просування біля Попового яру Фото: DeepState

Ворог має просування біля у Зеленому Гаю, Піддубного, Андріївки-Клевцового Фото: DeepState

У повідомленні Генштабу ЗСУ за минулу добу йдеться, що з початку доби відбулося 118 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб. Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.

Повідомляється, що на Краматорському напрямку російські війська один раз атакували поблизу Ступочок.

А на Торецькому напрямку ворог десять разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ.

За попередніми підрахунками, українські воїни на цьому напрямку знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" та крилатих ракет X-101 з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.

Також уночі 28 липня під ударом БпЛА опинився Київ: внаслідок обстрілу постраждав житловий багатоповерховий будинок, відомо про поранених, серед них — у важкому стані.