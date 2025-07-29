Масований обстріл: РФ вдарила по колонії в Запоріжжі й пологовому будинку у Кам'янському, багато жертв

У ніч на 29 липня російська армія атакувала пенітенціарну установу на Запоріжжі, вбивши щонайменше 16 людей. Ще двоє загинули внаслідок ракетного удару по лікарні в Кам’янському на Дніпропетровщині.

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Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська атакували одну з виправних колоній у регіоні, внаслідок чого загинули щонайменше 16 людей, ще 35 отримали поранення. Пошкоджені також житлові будинки поблизу.

За словами посадовця, ворожі сили здійснили вісім ударів по Запорізькому району, ймовірно, авіабомбами ФАБ. Унаслідок обстрілу зруйновано будівлі пенітенціарної установи та пошкоджено приватні оселі, розташовані поряд.

У Пологівському районі поранення отримала 81-річна жінка.

Протягом доби 28 липня російські сили нанесли 672 удари по території області. Серед них:

10 авіаударів по населених пунктах Біленьке, Залізничне, Білогір’я, Малинівка та Новоандріївка;

461 удар дронами (здебільшого FPV) по Малокатеринівці, Кам’янському, Гуляйполю, Оріхову, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному;

12 обстрілів із РСЗВ по Григорівці, Кам’янському, Малій Токмачці, Щербакам і Чарівному;

189 артилерійських атак по різних населених пунктах, зокрема Преображенці та Солодкому.

Місцева влада отримала 24 звернення щодо руйнувань житлових будинків та господарських споруд.

Обстріл Кам’янського

Також в ніч на 29 липня РФ вдарила ракетою по Кам’янському (Дніпропетровська область), влучивши у пологовий будинок і корпус міської лікарні. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень, зокрема вагітна жінка, яка перебуває у важкому стані. Медики борються за її життя.

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює цивільну інфраструктуру України, включаючи лікарні, школи, залізницю та пенітенціарні установи. Внаслідок таких атак гинуть і травмуються мирні мешканці.

Як повідомляв Фокус, російські окупаційні війська нещодавно просунулися до південної частини Степногірська, на захід від Оріхова. Також, за даними ISW, ЗС РФ нібито захопили село Плавні.

Наприкінці червня ЗС РФ активізувалися під Запоріжжям.