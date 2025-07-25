Перше просування за 15 днів: ЗС РФ активізувалися під Запоріжжям (карта)

Російські війська за минулу добу просунулися в населеному пункті Кам'янське, Запорізької області, а також біля села Яблунівка на Донбасі.

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Аналітики DeepState опублікували оновлену карту бойових дій в Україні. Згідно з останніми даними, 24 липня ЗС РФ взяли під контроль незначну частину території на Запорізькому і Краматорському напрямках.

Біля села Кам'янське і Плавні противник просунувся вздовж траси Е105, що веде в бік Степногірська і далі на Запоріжжя. Також у цьому районі помічено просування росіян ближче до річки Янчекрак.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. 24 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Зазначимо, що ще 2 липня було зафіксовано спроби російських підрозділів увійти в центральну частину населеного пункту. Тепер же аналітики позначили північно-східну частину Кам'янського як непідконтрольну жодній зі сторін "сіру зону". Фактично це перша активність противника на цьому напрямку за останні 15 днів.

На Краматорському напрямку аналітики фіксують рух військ РФ біля Яблунівки, де противник одночасно намагається наступати в бік Олександро-Калинового. Однак у цьому районі більша частина територій перебуває в "сірій зоні".

Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 24 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту ворог тричі атакував позиції українських захисників біля Миколаївки та біля Білої Гори. У той час як про просування ЗС РФ у Кам'янському не повідомлялося.

Нагадаємо, український військовий із позивним "Алекс" написав у соцмережах, що російські війська 24 липня підтягнули бронетехніку до Кам'янського з метою розвинути наступ своєї піхоти механізованим проривом. Однак точна обстановка на цій ділянці ЛБЗ поки що невідома.