Вихід до Запоріжжя: ЗС РФ підійшли до центру села Кам'янське, — DeepState (карта)

Російські війська просуваються в районі села Кам'янське Запорізької області. Стратегія ЗС РФ полягає у зменшенні дистанції до Запоріжжя.

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В останній тиждень ситуація для української армії в районі Кам'янського різко ускладнилася. ЗС РФ провалювали оборону ЗСУ в центрі, намагалися пролізти в північну частину і накопичуватися в південно-західній стороні населеного пункту, повідомила команда аналітиків DeepState.

Одночасно ЗСУ ефективно працюють по окупантах, які штурмують у південно-східній частині Кам'янського.

ЗС РФ хочуть відкрити шлях на Запоріжжя

У DeepState нагадують, що росіяни і раніше проявляли в цьому районі підвищену активність. ЗС РФ шукали слабке місце, штурмували малими групами піхоти, але зараз атаки стали набагато гострішими.

Аналітики вважають, що спочатку командування повинно переглянути використання і забезпечення підрозділів тероборони, а також припинити неправдиві доповіді, що ускладнюють далеко не просту ситуацію на фронті.

Проте цілі російських військ у Кам'янському вважаються малоперспективними. Зайняття висот за селом "не принесе їм чогось глобально вигідного", впевнена команда.

"Місцевість у даному районі — з перепадами висот, для піхоти це буде досить суттєве випробування, особливо при активній роботі дронів", — пояснюють фахівці.

Масштабніші плани ворога полягають у зменшенні дистанції до Запоріжжя, але наразі ця відстань доволі велика. Сили оборони України намагаються завдавати якомога більше шкоди ЗС РФ.

Штурм Кам'янського на півдні України: чому ЗС РФ важливий контроль над селом?

Командування Сил оборони півдня підтверджує негативну тенденцію біля Кам'янського: ЗС РФ хочуть отримати повний контроль над населеним пунктом, щоб відкрити шлях на Запоріжжя, заявив спікер українського угруповання Владислав Волошин.

Село розташоване по обидва боки річки Янчекрак на березі колишнього Каховського водосховища. Раніше там був міст, і проходила ротація міжнародних експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Перед штурмом села ЗС РФ майже щодня обстрілюють його з артилерії та завдають авіаударів. По правому боці річки Янчекрак, яка вважається українською, уже немає цілих будівель, наголосив речник.

Наразі ЗС РФ проводять диверсійно-розвідувальні дії і користуються для цього очеретяною зоною.

Нагадаємо, росіяни також просунулися на Оріхівському напрямку. Значно активізувалися атаки на Новопавлівському напрямку.

Спостерігачі 26 червня помітили пересування великої кількості російських військ через Маріуполь у Донецькій області. Ймовірно, готується посилений штурм у районі Гуляйполя та Оріхова Запорізької області.