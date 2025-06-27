У Запорізькій області прогнозують посилений штурм: ЗС РФ масово пересуваються через Маріуполь

У четвер, 26 червня, зафіксували велике пересування російських військ через місто Маріуполь на Донеччині. Це може свідчити про посилений штурм в районі Гуляйполя та Оріхова у Запорізькій області найближчим часом.

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У напрямку Ростов — Новоазовськ — Маріуполь, зокрема Пологівському та Бердянському напрямках, зафіксували близько 7 платформ з бронетехнікою, включаючи танки, а також понад 40 вантажівок з живою силою та бойовими комплектами, повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Крім того, у напрямку Крим чи Херсон — Маріуполь — Новоазовськ — Таганрог або Ростов, ймовірно в бік Сум, рухалася колона понад 20 вантажівок з живою силою, близько 5 тягачів з бронетехнікою класу БМП/БМД.

"На фоні зниження активності наступальних дій з одного боку, з іншого — вдалих дій Сил оборони в Запорізької області, можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхова", — стверджує Петро Андрющенко.

Нагадаємо, Збройні сили РФ продовжують наступ на східному фронті. За минулу добу було зафіксовано просування противника біля чотирьох населених пунктів — Шевченко, Кам'янське, Бурлацьке та Вільне Поле.

Фокус також писав, що 25 червня стало відомо, що війська РФ захопили села Андріївка та Костянтинопіль Великоновосілківської громади Волноваського району і продовжили просування в Донецькій області. Також бої було зафіксовано поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.