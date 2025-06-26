Сіра зона розширюється: ЗС РФ просунулися на чотирьох ділянках фронту, — DeepState (карта)

Збройні сили РФ продовжують наступ на східному фронті. За минулу добу було зафіксовано просування противника біля чотирьох населених пунктів — Шевченко, Кам'янське, Бурлацьке та Вільне Поле.

Related video

Згідно з опублікованою аналітиками DeepState картою, так звана "сіра зона" становить 29,87 кв. км у районі Шевченка і Вільного Поля, 94,77 кв. км у районі Бурлацького і 25,64 кв. км біля Кам'янського.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 19 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 26 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Картографічні дані свідчать про активізацію противника на Новопавлівському напрямку. Це ж підтверджує і Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні від 26 червня.

"На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко", — ідеться в повідомленні пресслужби.

Таким чином українські захисники продовжують утримувати позиції в районі Запоріжжя та Перебудова Донецької області, де війська РФ сконцентрували сили та вклинилися в лінію оборони ЗСУ.

Загалом динаміка на лінії бойового зіткнення свідчить про повільне просування російських сил на південному заході Донецької області в бік кордонів із Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Запорізький напрямок

Аналітики також зафіксували просування російських військ на Запорізькому напрямку на схід від села Кам'янське, причому раніше ця зона позначалася на карті як звільнена територія під час контрнаступу ЗСУ 2023 року. Фактично на цій ділянці фронт був статичний близько 17 місяців — у різний час там також склалася ситуація, яка характерна для "сірої зони".

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. Жовтень 2023 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. Червень 2025 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що війська РФ захопили села Андріївка та Костянтинопіль Великоновосілківської громади Волноваського району і продовжили просування в Донецькій області. Також бої було зафіксовано поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.