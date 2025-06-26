Серая зона расширяется: ВС РФ продвинулись на четырех участках фронта, — DeepState (карта)

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на восточном фронте. За минувшие сутки было зафиксировано продвижение противника у четырех населенных пунктов — Шевченко, Каменское, Бурлацкое и Вольное Поле.

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Согласно опубликованной аналитиками DeepState карте так называемая "серая зона" составляет 29,87 кв. км в районе Шевченко и Вольного Поля, 94,77 кв. км в районе Бурлацкого и 25,64 кв. км у Каменского.

Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 19 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 26 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

Картографические данные свидетельствуют об активизации противника на Новопавловском направлении. Это же подтверждает и Генштаб ВСУ в оперативной сводке от 26 июня.

"На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле, Перебудова и Шевченко", — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом украинские защитники продолжают удерживать позиции в районе Запорожья и Перебудова Донецкой области, где войска РФ сконцентрировали силы и вклинились в линию обороны ВСУ.

В целом динамика на линии боевого соприкосновения говорит о медленном продвижении российских сил на юго-западе Донецкой области в сторону границ с Днепропетровской и Запорожской областей.

Запорожское направление

Аналитики также зафиксировали продвижение российских войск на Запорожском направлении восточнее села Камянское, причем ранее эта зона обозначалась на карте как освобожденная территория в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году. Фактически на этом участке фронт был статичен около 17 месяцев — в разное время там также сложилась ситуация, которая характерна для "серой зоны".

Карта боевых действий на Запорожском направлении. Октябрь 2023 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новопавловском направлении. Июнь 2025 Фото: deepstatemap.live

Напомним, 25 июня стало известно, что войска РФ захватили села Андреевка и Константинополь Великоновосельковской общины Волновахского района и продолжили продвижение в Донецкой области. Также бои были зафиксированы вблизи административной границы с Днепропетровской областью.