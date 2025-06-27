В Запорожской области прогнозируют усиленный штурм: ВС РФ массово передвигаются через Мариуполь

В четверг, 26 июня, зафиксировали большое передвижение российских войск через город Мариуполь в Донецкой области. Это может свидетельствовать об усиленном штурме в районе Гуляйполя и Орехова в Запорожской области в ближайшее время.

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В направлении Ростов — Новоазовск — Мариуполь, в частности Пологовском и Бердянском направлениях, зафиксировали около 7 платформ с бронетехникой, включая танки, а также более 40 грузовиков с живой силой и боевыми комплектами, сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Кроме того, в направлении Крым или Херсон — Мариуполь — Новоазовск — Таганрог или Ростов, вероятно в сторону Сум, двигалась колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД.

"На фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой — удачных действий Сил обороны в Запорожской области, можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова", — утверждает Петр Андрющенко.

Напомним, Вооруженные силы РФ продолжают наступление на восточном фронте. За минувшие сутки было зафиксировано продвижение противника возле четырех населенных пунктов — Шевченко, Каменское, Бурлацкое и Свободное Поле.

Фокус также писал, что 25 июня стало известно, что войска РФ захватили села Андреевка и Константинополь Великоновоселковской громады Волновахского района и продолжили продвижение в Донецкой области. Также бои были зафиксированы вблизи административной границы с Днепропетровской областью.