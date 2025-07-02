"Медом намазано": ЗС РФ штурмують і просуваються до Дніпропетровської області (карта)

Російські війська за минулу добу незначно просунулися на Оріхівському напрямку, а також продовжили наступальні дії на південь від Покровська і по лінії Новосергіївка — Богданівка — Багатир.

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Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, підрозділи ЗС РФ увійшли на околиці Кам'янського, Запорізької області, перейшовши річку Янчерак. У результаті більша частина села опинилася в так званій "сірій зоні".

Однак за інформацією Генштабу ЗСУ, у районі Кам'янського просування противника не виявлено і Сили оборони продовжують утримувати позиції.

"На Оріхівському напрямку поблизу Кам'янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників", — ідеться в черговому зведенні.

Карта бойових дій на Оріхівському напрямку. 2 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Новопавлівський напрямок

Російські війська активізували наступ на Новопавлівському напрямку, прагнучи прорватися до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей

ЗС РФ поліпшили своє становище в районі Новосергіївки, Донецької області — противник спрямував удар у бік Дніпропетровської області. На цій ділянці фронту, щоб вийти до адміністративного кордону регіону, росіянам залишилося трохи більше одного кілометра.

Також просування армії РФ було зафіксовано з боку села Богданівка, яке залишається під контролем окупантів, і Багатиря в бік Олексіївки. Тут просування противника незначне.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 22 червня 2025 року Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 2 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За офіційною інформацією ЗСУ, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

Про ситуацію на Новопавлівському напрямку розповіли бійці 31-ї окремої механізованої бригади.

За словами військовослужбовця з позивним "Вектор", росіяни діють здебільшого в темну пору доби, переважно надвечір, і не відмовляються від використання техніки.

"Не дуже далеко від переднього краю — адмінкордон, тому їм як медом намазано. Використовує і БМП, і мотоцикли в поєднанні з малими групами піхоти. Але що характерно — великих колон ми вже не спостерігаємо. Взагалі це поодинокі спроби завезти піхоту в передній край", — розповів боєць.

Про бої на Новопавлівському напрямку (дивитися з 25:57)

Він додав, що ворожих мотоциклістів стало значно менше: росіяни атакують по 2-3 мотоцикли, не більше, хоча раніше було по 7-8.

"Тепер використовують змішану тактику: доїжджають до посадок, а далі малими групами підходять ближче до переднього краю — приблизно на 3-5 кілометрів", — зазначив "Вектор".

Нагадаємо, армія РФ захопила в червні 2025 року 556 квадратних кілометрів української території — це максимальний показник за весь поточний рік.