Армія РФ захопила в червні 556 кв. км території України: динаміка окупації, — DeepState

Російська армія захопила в червні 2025 року 556 квадратних кілометрів української території — це максимальний показник за весь поточний рік.

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Негативна динаміка втрати територій, яка була зафіксована в травні, збереглася і в червні. Про це свідчать нові дані ресурсу DeepState від 1 липня.

Найбільший територіальний приріст російська армія показала в листопаді 2023 року — 730 кв. км. Таким чином, поточні темпи наступу близькі до пікових значень періоду найбільш активної фази війни.

Згідно з даними проєкту, найбільше просування в червні зафіксовано на Новопавлівському (29%) і Покровському (27%) напрямках. Істотну частку захопленої території також склала Сумська область (18%), де Росія проводить окрему наступальну операцію. У сукупності на ці три ділянки фронту припало 74% усіх втрат території за місяць.

Решта 26% територіальних втрат розподілилися більш рівномірно між іншими ділянками фронту — у межах 4-6% на кожну.

Чим зумовлені втрати

Аналітики вказують, що активність російських військ забезпечена, зокрема, збереженням певних резервів, тоді як українська армія стикається з критичним дефіцитом особового складу. При цьому ЗС РФ відчувають проблеми з технікою — зниження рівня механізації російських військ підтверджується масовим застосуванням мотоциклів і баггі як альтернативи бронетехніки.

Втрати за травень 2025 року

У травні 2025 року, за даними DeepState, російські війська просунулися на 449 кв. км. Основний удар припав на Покровський напрямок, де в районі траси Покровськ — Костянтинівка було зафіксовано прорив, що спричинив втрату приблизно 200 кв. км території.

У Сумській області під час окремої операції до кінця травня було окуповано щонайменше 110 кв. км. Ці два напрямки забезпечили Росії близько 70% від загальної площі нових захоплень.

Нагадаємо, війська РФ за минулу добу просунулися на Покровському і Краматорському напрямках. Противник узяв під контроль Коптєве, а також ділянки фронту в районах населених пунктів Торецьк, Новосергіївка, Диліївка, Мирне, Разіне, Веселе та Комар.