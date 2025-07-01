Бої за Донбас: ЗС РФ захопили Коптєве і просунулися на семи ділянках фронту (карта)

Російські війська за минулу добу просунулися на Покровському та Краматорському напрямках. Противник узяв під контроль Коптєве, а також ділянки фронту в районах населених пунктів Торецьк, Новосергіївка, Диліївка, Мирне, Разіне, Веселе та Комар.

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На північному фланзі Покровського напрямку Збройні сили РФ розширили зону контролю по лінії Новоторецьке — Разіне— Мирне. Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, напрямок удару йде вздовж траси, що ведуть на Мирноград і Покровськ.

На південному фланзі Покровського напрямку ворог розвиває наступ з боку Новосергіївки та Успенівки. На цій ділянці війська РФ незначно просунулися в бік кордонів Дніпропетровської області.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 29 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Покровському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Також змінилася лінія бойового зіткнення в районі Торецька, де за останні сім днів інформації про просування ворожих сил не надходило. Тут росіяни намагаються вийти у фланг оборонним позиціям ЗСУ в районі Курдюмівки та Диліївки, про що свідчить напрямок удару.

Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 29 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

На Новопавлівському напрямку противник вирівняв лінію фронту в районі Веселого і Шевченка — ця територія раніше позначалася як "сіра зона". Трохи північніше така ж ситуація склалася і в населеному пункті Комар, де російські війська практично вийшли до траси Н15, що веде в Дніпропетровську область.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 29 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку ЗС РФ 41 раз атакували позиції українських захисників. А на Новопавлівському напрямку на різних ділянках росіяни здійснили 21 атаку.

Погрози під Покровськом

Коментуючи ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, капітан 1-го рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що Покровськ залишається ключовою ціллю російських військ під час літньої наступальної кампанії 2025 року, що може вплинути на всю лінію фронту в східній Україні. За його словами, основний напрямок російського удару зосереджено не на південному заході, як побоюється багато хто, а на Донецькій області, особливо в районі Покровська.

"Росіяни дуже б хотіли зараз прорвати нашу оборону в бік Костянтинівки, але та російська дивізія, яка вийшла на трасу Покровськ-Костянтинівка, вимушена розділитися і атакувати у двох напрямках — на Покровськ і на Костянтинівку. Це означає, що у ворога брак других ешелонів, брак резервів, — пояснив Лакійчук.

Загалом, наголосив експерт, якщо противник захопить Покровськ, то зможе сконцентруватися на ударі в бік Костянтинівки, де в цьому разі утримувати оборону буде вельми важко.

Нагадаємо, 30 червня на території Дніпропетровської області вперше з початку війни було зафіксовано так звані "сірі зони". Вони утворилися внаслідок просування військ РФ у районі населених пунктів Зелений Кут і Ялта.