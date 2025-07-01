Бои за Донбасс: ВС РФ захватили Коптево и продвинулись на семи участках фронта (карта)

Российские войска за минувшие сутки продвинулись на Покровском и Краматорском направлениях. Противник взял под контроль Коптево, а также участки фронта в районах населенных пунктов Торецк, Новосергеевка, Дылеевка, Мирное, Разино, Веселое и Комар.

Related video

На северном фланге Покровского направления Вооруженные силы РФ расширили зону контроля по линии Новоторецкое — Разино — Мирное. Согласно картографическим данным ресурса DeepState, направление удара идет вдоль трассы, ведущие на Мирноград и Покровск.

На южном фланге Покровского направления неприятель развивает наступление со стороны Новосергеевки и Успеновки. На этом участке войска РФ незначительно продвинулись в сторону границ Днепропетровской области.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 29 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Покровском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Также изменилась линия боевого соприкосновения в районе Торецка, где за последние семь дней информации о продвижении вражеских сил не поступало. Здесь россияне пытаются выйти во фланг оборонительным позициям ВСУ в районе Курдюмовки и Дылеевки, о чем свидетельствует направление удара.

Карта боевых действий на Краматорском направлении. 29 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Краматорском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

На Новопавловском направлении противник выровнял линию фронта в районе Веселого и Шевченко — эта территория ранее обозначалась как "серая зона". Чуть севернее такая же ситуация сложилась и в населенном пункте Комар, где российские войска практически вышли к трассе Н15, которая ведет в Днепропетровскую область.

Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 29 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении ВС РФ 41 раз атаковали позиции украинских защитников. А на Новопавловском направлении на различных участках россияне совершили 21 атаку.

Угрозы под Покровском

Комментируя ситуацию на горячих участках фронта капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что Покровск остается ключевой целью российских войск во время летней наступательной кампании 2025 года, что может повлиять на всю линию фронта в восточной Украине. По его словам, основное направление российского удара сосредоточено не на юго-западе, как опасаются многие, а на Донецкой области, особенно в районе Покровска.

"Россияне очень бы хотели сейчас прорвать нашу оборону в сторону Константиновки, но та российская дивизия, которая вышла на трассу Покровск-Константиновка, вынуждена разделиться и атаковать в двух направлениях — на Покровск и на Константиновку. Это означает, что у врага недостаток вторых эшелонов, недостаток резервов, — пояснил Лакийчук.

В целом, подчеркнул эксперт, если противник захватит Покровск, то сможет сконцентрироваться на ударе сторону Константиновки, где в этом случае удерживать оборону будет весьма трудно.

Напомним, 30 июня на территории Днепропетровской области впервые с начала войны были зафиксированы так называемые "серые зоны". Они образовались в результате продвижения воск РФ в районе населенных пунктов Зеленый Кут и Ялта.