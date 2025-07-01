Армия РФ захватила в июня 556 кв. км территории Украины: динамика оккупации, — DeepState

Российская армия захватила в июне 2025 года 556 квадратных километров украинской территории — это максимальный показатель за весь текущий год.

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Негативная динамика потери территорий, которая была зафиксирована в мае, сохранилась и в июне. Об этом свидетельствуют новые данные ресурса DeepState от 1 июля.

Наибольший территориальный прирост российская армия показала в ноябре 2023 года — 730 кв. км. Таким образом, текущие темпы наступления близки к пиковым значениям периода наиболее активной фазы войны.

Согласно данным проекта, наибольшее продвижение в июне зафиксировано на Новопавловском (29%) и Покровском (27%) направлениях. Существенную долю захваченной территории также составила Сумская область (18%), где Россия проводит отдельную наступательную операцию. В совокупности на эти три участка фронта пришлось 74% всех потерь территории за месяц.

Оставшиеся 26% территориальных потерь распределились более равномерно между другими участками фронта — в пределах 4–6% на каждый.

Чем обусловлены потери

Аналитики указывают, что активность российских войск обеспечена в том числе сохранением определенных резервов, тогда как украинская армия сталкивается с критическим дефицитом личного состава. При этом ВС РФ испытывают проблемы с техникой — снижение уровня механизации российских войск подтверждается массовым применением мотоциклов и багги в качестве альтернативы бронетехники.

Потери за май 2025

В мае 2025 года, по данным DeepState, российские войска продвинулись на 449 кв. км. Основной удар пришелся на Покровское направление, где в районе трассы Покровск – Константиновка был зафиксирован прорыв, повлекший за собой потерю примерно 200 кв. км территории.

В Сумской области в ходе отдельной операции до конца мая было оккупировано не менее 110 кв. км. Эти два направления обеспечили России около 70% от общей площади новых захватов.

Напомним, войска РФ за минувшие сутки продвинулись на Покровском и Краматорском направлениях. Противник взял под контроль Коптево, а также участки фронта в районах населенных пунктов Торецк, Новосергеевка, Дылеевка, Мирное, Разино, Веселое и Комар.