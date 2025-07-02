"Медом намазано": ВС РФ штурмуют и продвигаются к Днепропетровской области (карта)

Российские войска за минувшие сутки незначительно продвинулись на Ореховском направлении, а также продолжили наступательные действия южнее Покровска и по линии Новосергеевка — Богдановка — Богатырь.

Related video

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, подразделения ВС РФ вошли на окраины Камянского, Запорожской области, перейдя реку Янчерак. В результате большая часть села оказалась в так называемой "серой зоне".

Однако по информации Генштаба ВСУ, в районе Камянского продвижение противника не выявлено и Силы обороны продолжают удерживать позиции.

"На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики осуществили три тщетные атаки на позиции наших защитников", — говорится в очередной сводке.

Карта боевых действий на Ореховском направлении. 2 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Новопавловское направление

Российские войска активизировали наступление на Новопавловском направлении, стремясь прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей

ВС РФ улучшили свое положение в районе Новосергеевки, Донецкой области — противник направил удар в сторону Днепропетровской области. На этом участке фронта, чтобы выйти к административной границе региона, россиянам осталось чуть больше 1 километра.

Также продвижение армии РФ было зафиксировано со стороны села Богдановка, которое остается под контролем оккупантов, и Богатыря в сторону Алексеевки. Здесь продвижение противника незначительное.

Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 22 июня 2025 Карта боевых действий на Новопавловском направлении. 2 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

По официальной информации ВСУ, на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов в районах Перебудова, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

О ситуации на Новопавловском направлении рассказали бойцы 31-й отдельной механизированной бригады.

По словам военнослужащего с позывным "Вектор", россияне действует, в основном, в темное время суток, преимущественно к вечеру и не отказываются от использования техники.

"Не очень далеко от переднего края — админграница, поэтому им как медом намазано. Использует и БМП и мотоциклы в сочетании с малыми группами пехоты. Но что характерно – больших колонн мы уже не наблюдаем. Вообще это единичные попытки завезти пехоту в передний край", — рассказал боец.

О боях на Новопавловском направлении (смотреть с 25:57)

Он добавил, что вражеских мотоциклистов стало значительно меньше: россияне атакуют по 2–3 мотоцикла, не больше, хотя раньше было по 7–8.

"Теперь используют смешанную тактику: доезжают до посадок, а дальше малыми группами подходят ближе к переднему краю — примерно на 3–5 километров", — отметил "Вектор".

Напомним, армия РФ захватила в июне 2025 года 556 квадратных километров украинской территории — это максимальный показатель за весь текущий год.