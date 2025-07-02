Выход к Запорожью: ВС РФ подошли к центру села Каменское, – DeepState (карта)

Российские войска продвигаются в районе села Каменское Запорожской области. Стратегия ВС РФ заключается в уменьшении дистанции до Запорожья.

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В последнюю неделю ситуация для украинской армии в районе Каменского резко усложнилась. ВС РФ проваливали оборону ВСУ в центре, пытались пролезть в северную часть и накапливаться в юго-западной стороне населенного пункта, сообщила команда аналитиков DeepState.

Одновременно ВСУ эффективно работают по штурмующим оккупантам в юго-восточной части Каменского.

ВС РФ хотят открыть путь на Запорожье

В DeepState напоминают, что россияне и раньше проявляли в этом районе повышенную активность. ВС РФ искали слабое место, штурмовали малыми группами пехоты, но сейчас атаки стали намного острее.

Аналитики считают, что сначала командование должно пересмотреть использование и обеспечение подразделений теробороны, а также прекратить ложные доклады, усложняющие далеко не простую ситуацию на фронте.

Тем не менее цели российских войск в Каменском считаются малоперспективными. Занятие высот за селом "не принесет им что-либо глобально выгодное", уверена команда.

"Местность в данном районе — с перепадами высот, для пехоты это будет достаточно существенное испытание, особенно при активной работе дронов", — объясняют специалисты.

Более масштабные планы врага заключаются в уменьшении дистанции до Запорожья, но сейчас это расстояние довольно большое. Силы обороны Украины пытаются наносить как можно больше вреда ВС РФ.

Штурм Каменского на юге Украины: почему ВС РФ важен контроль над селом?

Командование Сил обороны юга подтверждает негативную тенденцию возле Каменского: ВС РФ хотят получить полный контроль над населенным пунктом, чтобы открыть путь на Запорожье, заявил спикер украинской группировки Владислав Волошин.

Село находится по обе стороны реки Янчекрак на берегу бывшего Каховского водохранилища. Ранее там был мост, и проходила ротация международных экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Перед штурмом села ВС РФ почти каждый день обстреливают его из артиллерии и наносит авиаудары. По правой стороне реки Янчекрак, которая считается украинской, уже нет целых здания, подчеркнул спикер.

В настоящее время ВС РФ проводят диверсионно-разведывательные действия и пользуются для этого камышовой зоной.

Напомним, россияне также продвинулись на Ореховском направлении. Значительно активизировались атаки на Новопавловском направлении.

Наблюдатели 26 июня заметили передвижение большого количество российских войск через Мариуполь в Донецкой области. Вероятно, готовится усиленный штурм в районе Гуляйполя и Орехова Запорожской области.