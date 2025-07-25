Зібрали бронетехніку та готують прорив: ЗС РФ увійшли в село за 20 км від Запоріжжя, — "Алекс"

Збройні сили Російської Федерації продовжили наступати на Запоріжжя та прорвались у село на трасі Е105, яка веде у бік обласного центру. Росіяни просунулись на 2 км і накопичують бронетехніку для подальших дій. Український Генштаб повідомив про відбиття атаки.

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У село Степногірськ проникла піхота ЗС РФ, написав військових ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram-каналі "Офіцер". Разом з тим у Кам'янському, яке лишилось в тилу росіян, готують "механізований прорив", вважає боєць.

Допис про події під Запоріжжям з'явився зранку 25 липня. Військовий повідомив, що прорив російської піхоти стався "вчора", тобто 24 липня. З його слів, ситуація невизначена і проблемна.

"Обстановка на цей час поки невідома. Поки все не дуже добре та даній ділянці", — підсумував "Алекс".

Наступ РФ - "Алекс" про наступ на Степногірськ під Запоріжжям 25 липня Фото: Скриншот

Наступ РФ — деталі

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті, який опублікували о 8:00 25 липня, не підтвердив прорив ЗС РФ на трасі на Запоріжжя. У звіті вказано, що протягом минулої доби ЗС РФ на Оріхівському напрямку здійснили єдину атаку: напрямок — на Степногірськ. Українське командування написало, що "Сили оборони відбили одну атаку".

Тим часом на карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що село Степногірськ розташоване, орієнтовно, за 2 км на північ від Кам'янського — населеного пункту, біля якого є атаки ЗС РФ. Степногірськ розташований на дорозі Е105, до околиць Запоріжжя — близько 20 км (по прямій).

Наступ РФ - ситуація на лінії Кам'янське-Степногірськ-Запоріжжя 25 липня Фото: DeepState

Тим часом три тижні тому, 2 липня, аналітики проєкту DeepState повідомили про просування ЗС РФ в село Кам'янське. У дописі в Telegram ішлося про те, що росіяни "провалювали оборону ЗСУ" на центральних вулицях населеного пункту та рвались до північних околиць, у бік Запоріжжя. Також описується тактика ворога: використання малих штурмових груп та пошук слабких місць в обороні. Аналітики пояснили, що можлива причина погіршення ситуації — "неправдиві доповіді", які українські командири відправляють у Генштаб, та недостатнє забезпечення підрозділів Сил ТрО, які тримають напрямок.

Зазначимо, 24 липня Фокус писав про наступ РФ на Лиманському напрямку. Про ситуацію розповів боєць24-ї ОШБ "Айдар Станіслав Бунятов з позивним "Осман". З його слів, росіяни прорвались у село Торське та зайняли кругову оборону. Українські військові намагаються їх звідти вибити, а ворог тим часом розстріляв кількох цивільних, ідеться у дописі. Бунятов зауважив, що підрозділи ЗС РФ намагаються утворити "котел" навколо Торського — села по дорозі на Лиман та Слов'янськ.

Нагадуємо, 6 червня Фокус зібрав інформацію про наступ РФ на Запоріжжя та поспілкувався з військовими оглядачами щодо того, чи можливий прорив фронту. Водночас, командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" розповів, які незвичні засоби використовують росіяни і чому їхні атаки успішні.