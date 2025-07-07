ЗС РФ штурмують Запорізьку область по всій лінії фронту: яка мета окупантів

Протягом усього літа російські війська активно проводитимуть штурмові операції на Запорізькому напрямку. Їхня мета — взяти під контроль Оріхів.

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Російські війська хочуть вийти на трасу Маріуполь — Донецьк, а далі просунутися в напрямку Кам'янського та Комишувахи, про це "Еспресо" повідомив заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" із позивним Forest.

"У Запорізькій області по всій лінії розмежування противник проводить штурмові дії. Ворог діє малими групами по 3-4 особи, не застосовуючи техніки, а в деяких випадках використовує баггі або мотоцикли. Якщо порівнювати інтенсивність ворожих дій у 2022 або 2023 роках, то 2025 рік більш насичений штурмовими діями окупантів. У нас такого за три роки не було", – зазначив військовий.

Карта бойових дій за період 24 червня – 4 липня Фото: Еспресо

Він також підкреслив зростання активності окупантів: не лише кількість атак збільшилась, а й значно зросло застосування дронів, зокрема FPV, розвідувальних БПЛА та артилерійських обстрілів.

"Противник отримав завдання – вийти на маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти Оріхів, вийти на Кам'янське, а далі – Комишуваха. Відповідно, для виконання цих завдань, я так розумію, ворог все літо буде проводити штурмові дії", – додав офіцер.

Нагадаємо, російські війська просуваються в районі села Кам'янське Запорізької області. Стратегія ЗС РФ полягає у зменшенні дистанції до Запоріжжя.

Росіяни також просунулися на Оріхівському напрямку. Значно активізувалися атаки на Новопавлівському напрямку.