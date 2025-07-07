ВС РФ штурмуют Запорожскую область по всей линии фронта: какова цель оккупантов

В течение всего лета российские войска будут активно проводить штурмовые операции на Запорожском направлении. Их цель — взять под контроль Орехов.

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Российские войска хотят выйти на трассу Мариуполь — Донецк, а дальше продвинуться в направлении Каменского и Камышевахи, об этом "Еспресо" сообщил заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest.

"В Запорожской области по всей линии разграничения противник проводит штурмовые действия. Враг действует малыми группами по 3-4 человека, не применяя техники, а в некоторых случаях использует багги или мотоциклы. Если сравнивать интенсивность вражеских действий в 2022 или 2023 годах, то 2025 год более насыщен штурмовыми действиями оккупантов. У нас такого за три года не было", — отметил военный.

Карта боевых действий за период 24 июня — 4 июля Фото: Еспресо

Он также подчеркнул рост активности оккупантов: не только количество атак увеличилось, но и значительно возросло применение дронов, в частности FPV, разведывательных БПЛА и артиллерийских обстрелов.

"Противник получил задание — выйти на мариупольскую трассу, перебить логистическое обеспечение на Донецк, взять Орехов, выйти на Каменское, а дальше — Камышеваха. Соответственно, для выполнения этих задач, я так понимаю, враг все лето будет проводить штурмовые действия", — добавил офицер.

Напомним, российские войска продвигаются в районе села Каменское Запорожской области. Стратегия ВС РФ заключается в уменьшении дистанции до Запорожья.

Россияне также продвинулись на Ореховском направлении. Значительно активизировались атаки на Новопавловском направлении.