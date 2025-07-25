Собрали бронетехнику и готовят прорыв: ВС РФ вошли в село в 20 км от Запорожья, — "Алекс"

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступать на Запорожье и прорвались в село на трассе Е105, которая ведет в сторону областного центра. Россияне продвинулись на 2 км и накапливают бронетехнику для дальнейших действий. Украинский Генштаб сообщил об отражении атаки.

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В село Степногорск проникла пехота ВС РФ, написал военных ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале "Офицер". Вместе с тем в Каменском, которое осталось в тылу россиян, готовят "механизированный прорыв", считает боец.

Сообщение о событиях под Запорожьем появилось утром 25 июля. Военный сообщил, что прорыв российской пехоты произошел "вчера", то есть 24 июля. По его словам, ситуация неопределенная и проблемная.

"Обстановка на данный момент пока неизвестна. Пока все не очень хорошо на данном участке", — подытожил "Алекс".

Наступление РФ — "Алекс" о наступлении на Степногорск под Запорожьем 25 июля Фото: Скриншот

Наступление РФ — детали

Генштаб ВСУ в утреннем отчете, который опубликовали в 8:00 25 июля, не подтвердил прорыв ВС РФ на трассе на Запорожье. В отчете указано, что за прошедшие сутки ВС РФ на Ореховском направлении осуществили единственную атаку: направление — на Степногорск. Украинское командование написало, что "Силы обороны отбили одну атаку".

Между тем на карте боевых действий проекта DeepState видим, что село Степногорск расположено, ориентировочно, в 2 км к северу от Каменского — населенного пункта, возле которого есть атаки ВС РФ. Степногорск расположен на дороге Е105, до окраин Запорожья — около 20 км (по прямой).

Наступление РФ — ситуация на линии Каменское-Степногорск-Запорожье 25 июля Фото: DeepState

Между тем три недели назад, 2 июля, аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в село Каменское. В заметке в Telegram говорилось о том, что россияне "проваливали оборону ВСУ" на центральных улицах населенного пункта и рвались к северным окраинам, в сторону Запорожья. Также описывается тактика врага: использование малых штурмовых групп и поиск слабых мест в обороне. Аналитики объяснили, что возможная причина ухудшения ситуации — "ложные доклады", которые украинские командиры отправляют в Генштаб, и недостаточное обеспечение подразделений Сил ТрО, которые держат направление.

Отметим, 24 июля Фокус писал о наступлении РФ на Лиманском направлении. О ситуации рассказал боец24-й ОШБ "Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, россияне прорвались в село Торское и заняли круговую оборону. Украинские военные пытаются их оттуда выбить, а враг тем временем расстрелял нескольких гражданских, говорится в заметке. Бунятов отметил, что подразделения ВС РФ пытаются создать "котел" вокруг Торского — села по дороге на Лиман и Славянск.

Напоминаем, 6 июня Фокус собрал информацию о наступлении РФ на Запорожье и пообщался с военными обозревателями относительно того, возможен ли прорыв фронта. В то же время, командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" рассказал, какие необычные средства используют россияне и почему их атаки успешны.