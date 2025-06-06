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Наступление ВС РФ на Запорожье: способен ли враг на масштабный прорыв юга Украины

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ВС РФ начали наступление на Запорожском направлении

Российские войска активизировали наступательные действия на Запорожском направлении, начав 5 июня штурм села Малиновка — участка фронта, который долго считался относительно спокойным. Фокус выяснил что происходит на этом участке фронта и есть ли угроза для региона.

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По данным аналитиков DeepState, утром 5 июня российские оккупационные войска начали активное наступление на село Малиновка, что на Запорожском направлении, хотя ранее этот отрезок фронта считался одной из самых спокойных позиций.

Как сообщили в DeepState, противник действовал маленькими штурмовыми группами численностью до семи человек. С начала наступления россиянам удалось вклиниться в так называемую серую зону и пробраться в лесополосы к востоку от села. В некоторых случаях пехота двигалась открыто полями, пытаясь застать украинские подразделения врасплох.

Украинские военные отмечают, что противник ограничился багги-автомобилями и не использовал тяжелую технику. Ведутся стрелковые бои, поскольку на этом участке фронта слабое присутствие дронов. Украинская артиллерия и беспилотные комплексы работают по врагу. Анализ прогнозирует, что огневые и штурмовые действия в Малиновке будут продолжаться дальше.

Россияне наступают на Запорожье: есть ли риск захвата

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в разговоре с Фокусом отмечает, что с конца мая начали появляться сообщения о дальнейших планах России к захвату ряда областей Украины, среди которых, в частности, есть и Запорожская область.

"Такие действия россиян в первую очередь связаны с желанием укрепить свои переговорные позиции, на что указывает также риторика которую озвучивают представители переговорной группы РФ во время переговоров в Турции. Особенно активно в этом контексте выступает глава переговорной делегации Владимир Мединский, который после обоих раундов переговоров озвучивал тезисы о том, что Россия якобы способна "воевать бесконечно", — говорит Жмайло.

Однако несмотря на планы оккупантов к захвату Запорожья и в целом области, пока РФ не имеет достаточно ресурсов на отрезке для этого. Об этом говорят и попытки наступления в последние двое суток, отмечает эксперт. При этом Россия прибегает к привычной тактике обстрелов гражданского населения, нанеся в течение последних суток 689 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

"В частности, в сводке Генштаба от 6 июня отмечается, что вблизи Гуляйполя враг предпринял попытку прорвать оборону не менее 8 раз, что не является большим показателем, однако учитывая пассивность направления в течение длительного времени — такая активность является аномальной", — продолжает Жмайло.

В течение 5 июня, с начала штурмовых действий, противник продвинулся в серой зоне к востоку от Малиновки, используя тактику наступления малыми группами до 10-ти человек, фактически без использования техники. Также, по словам эксперта, известно, что на этом участке враг готовил плацдарм для наступления пехотными группами в течение последних 3 недель, в частности пытался снизить обороноспособность украинских позиций регулярно работая по ним дронами типа FPV и "Крыло" — в сдерживании врага работает артиллерия и украинские БПЛА.

"Похожая ситуация также в ряде населенных пунктов к западу от Орехова, там враг имеет незначительные продвижения, однако они недостаточны для прорыва украинских позиций", — говорит Жмайло.

Наступление ВС РФ: где еще активизировался враг

Кроме Запорожья, российские войска пытаются продвигаться на территории Сумской области.

За последние пару дней враг сокращает расстояние до Сум — за 3 и 4 июня оккупировал села Константиновку, Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне активизировался на Сумщине с определенной целью. Кроме того что враг пытается добраться как ближе всего к Сумам чтобы осуществлять удары FPV-дронами, так и для того, чтобы отвлечь внимание от Запорожья.

"Наши спецслужбы активно работают в Запорожской области: подрывают эшелоны, железную дорогу, создают блэкауты. Это указывает на попытку сорвать подготовку противника — к наступлению или накоплению боеприпасов.

Вполне вероятно, что ситуация на Сумщине является частью более широкой стратегии. Например, так же как мы заходили в Курскую область, чтобы сорвать наступление россиян на Донбассе, сейчас они могут давить на Сумы, чтобы заставить нас перебрасывать резервы с юга. Если мы бросим войска на север, это откроет возможность для врага начать наступление в Запорожской области. Именно на это, очевидно, расчет", — высказал мнение Жданов.

Напомним, российские войска давят на позиции Вооруженных сил Украины, которые держат оборону на границе Донецкой и Днепропетровской областей и не пускают врага на Сичеславщину. Россияне стоят на расстоянии ровно 2020 м от границы и ежедневно давят в направлении Новопавловки.

Также Фокус писал, что 6 июня издание Politico опубликовало разговор с представителем офиса президента и военным Павлом Палисой, который сообщил о планах наступления РФ в 2025-2026 годах.