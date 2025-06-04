Россияне приближаются к Сумам: продвижение врага на севере Украины и при чем здесь Запорожье

Российские силы продолжают продвижение в направлении Сум. Оккупированы новые села — Андреевка и Водолаги. Опрошенные Фокусом эксперты отмечают: главная цель врага — достичь дистанции для ударов по городу FPV-дронами и заставить Украину перебрасывать резервы с других направлений.

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По последним данным DeepState, враг сокращает расстояние до Сум — оккупировал Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки.

Накануне, 3 июня, российские силы оккупировали село Константиновка и продвинулись в направлении населенных пунктов Кондратьевка и Алексеевка.

По словам соучредителя и аналитика проекта DeepState Романа Погорелого после боев за Константиновку пока непонятно, полностью заняли Кондратовку или еще нет.

"По предварительным данным — да, они там есть. Но сейчас мы это уточняем, потому что по ним работает артиллерия, наши экипажи уже подтянулись. Яблоновка — еще один населенный пункт, ситуация с которым тревожная. Враг уже подошел почти вплотную, но пока только фиксируется в полях и посадках вокруг. Удастся ли им зайти — зависит от того, как сработают наши бойцы", — говорит Фокусу Погорелый.

Алексеевка — это уже "красная зона" в северной части села. По словам аналитика, россияне активно туда заходят и очень много пехоты.

"Поведение врага как у тараканов — лезут и лезут. Поэтому село фактически под угрозой оккупации, сейчас мы уточняем, удалось ли их остановить. Они уже ворвались в село, фиксируются, пытаются закрепиться, но наши тоже начали активно работать по ним. Погода немного улучшилась — рассвело, поэтому есть возможность лучше видеть и точнее работать. Но дело даже не столько в самих селах — ключевой вопрос сейчас в расстояниях. Враг пытается выйти на рубеж в 20-25 км до ключевых целей, в частности до Сум", — продолжает Погорелый.

У россиян было несколько попыток зайти на высоты в северной части Сумщины, откуда потенциально можно осуществлять обстрелы по самому городу.

Продвижение ВС РФ по Сумской области: цели врага

По мнению военного эксперта Олега Жданова, россияне, вероятно, будут пытаться продвинуться к трассе Сумы-Суджа. Эта трасса может быть использована как оборонительный рубеж — подобное уже не раз применялось как украинской стороной, так и российской.

"Есть вероятность, что они будут продвигаться или к самой трассе, или к реке Снагость. Она проходит вдоль таких населенных пунктов, как Хотень, Писаревка, Храповщина. Там и река, и трасса — географически выгодные рубежи. Вероятно, россияне будут пытаться выйти именно на эту линию, а мы — остановить их на подходе", — говорит Фокусу Жданов.

Однако, по мнению Романа Погорелого, указанная трасса не стоит главной целью врага. Юнаковка, которая является ключевым узлом на линии Сумы-Юнаковка-Суджа хотя и остается под вниманием врага, все еще "держится".

"Враг пытается прорваться с северной окраины, но не может закрепиться, потому что сами же разрушили село настолько, что там негде прятаться. Россияне пробуют туда зайти, но пока там ситуация не такая критическая, как на других участках. Наши силы пока сдерживают давление. Но в целом враг лезет со всех сторон, поэтому предсказать, чем все это завершится, пока невозможно", — говорит аналитик.

Эксперты сходятся во мнении, что в первую очередь россияне пытаются добраться расстояния в 20-25 км до Сум, чтобы применять FPV-дронов на город.

"Проблема в том, что уже из района Писаревки враг может доставать до города Сумы как дронами, так и частично артиллерией. Расстояние — около 25 км — вполне позволяет применять FPV-дроны. На самом деле, сегодня дроны работают даже на 30-40 км", — говорит Жданов.

Наступление россиян на Сумы как отвлекающий маневр

Военный эксперт считает, что важно смотреть на ситуацию в более широком контексте.

"Например, наши спецслужбы активно работают в Запорожской области: подрывают эшелоны, железную дорогу, создают блэкауты. Это указывает на попытку сорвать подготовку противника — к наступлению или накоплению боеприпасов.

Вполне вероятно, что ситуация на Сумщине является частью более широкой стратегии. Например, так же как мы заходили в Курскую область, чтобы сорвать наступление россиян на Донбассе, сейчас они могут давить на Сумы, чтобы заставить нас перебрасывать резервы с юга. Если мы бросим войска на север, это откроет возможность для врага начать наступление в Запорожской области. Именно на это, очевидно, расчет", — высказал мнение Жданов.

Однако, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в разговоре с Фокусом отметил, что цели россиян в Сумской области — это по максимуму захватить территорию, чтобы то, что озвучила российская власть о создании буферной зоны в Сумской области, выглядело как реалистичный план.

"Почему они вообще смогли зайти на нашу территорию? Вот эти продвижения, которые мы сейчас видим, они оккупировали месяц благодаря нескольким факторам. Во-первых, массовое применение КАБов, которые бьют не точно, потому что мы сбиваем их разведывательные дроны "Залы" и "Орланы", но за счет массовости на ограниченной площади российская авиация там все сравняла с землей. И поэтому позиций просто не стало — из-за этого приходится отходить дальше. Также стоит отметить массовое применение дронов на оптоволокне", — говорит эксперт.

В то же время, эксперты считают, что пока маловероятно, что россияне имеют конкретный план прорыва непосредственно на Сумы.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный авиационный комплекс Chief-1. БПЛА оснащены системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели.

Также Фокус писал, будет ли нападение РФ на Черниговщину в ближайшее время, сколько войск РФ находится на границе и хватит ли России солдат для окружения Чернигова.