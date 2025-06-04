"Охотник" на вражеские бомберы и FPV-дроны: ВСУ будут использовать новые БПЛА Chief-1 (фото)
Новый украинский дрон поражает цели патронами со шротом. Он легкий, но прочный и мощный.
Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный авиационный комплекс Chief-1. Новую разработку производят в Украине.
"Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом", — пояснили в министерстве.
Отечественный Chief-1 может похвастаться:
- легкой, но прочной рамой;
- мощными двигателями;
- высокой маневренностью;
- удачной конструкцией для воздушного боя.
БПЛА типа Chief-1 оснащены системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Они могут стрелять как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Среди потенциальных целей украинского дрона следующие:
- FPV-дроны;
- бомберы или дроны-бомбардировщики;
- отдельные образцы дронов-корректировщиков и разведывательных дронов.
Напомним, 3 июня СБУ взорвала опоры Крымского моста. Удар могли нанести с помощью подводного дрона украинского производства "Маричка". Фокус разобрался, что о нем известно.
По состоянию на 2 июня бойцы бригады "Птицы Мадьяра" с помощью БПЛА перехватили более 130 российских дронов. Среди "подстреленных" целей были барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", Фокус разобрал характеристики этого беспилотника.