"Охотник" на вражеские бомберы и FPV-дроны: ВСУ будут использовать новые БПЛА Chief-1 (фото)

Новый украинский дрон поражает цели патронами со шротом. Он легкий, но прочный и мощный.

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Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный авиационный комплекс Chief-1. Новую разработку производят в Украине.

"Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом", — пояснили в министерстве.

Фото БПЛА Chief-1 Фото: Минобороны Украины

Отечественный Chief-1 может похвастаться:

легкой, но прочной рамой;

мощными двигателями;

высокой маневренностью;

удачной конструкцией для воздушного боя.

БПЛА типа Chief-1 оснащены системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Они могут стрелять как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Среди потенциальных целей украинского дрона следующие:

FPV-дроны;

бомберы или дроны-бомбардировщики;

отдельные образцы дронов-корректировщиков и разведывательных дронов.

Напомним, 3 июня СБУ взорвала опоры Крымского моста. Удар могли нанести с помощью подводного дрона украинского производства "Маричка". Фокус разобрался, что о нем известно.

По состоянию на 2 июня бойцы бригады "Птицы Мадьяра" с помощью БПЛА перехватили более 130 российских дронов. Среди "подстреленных" целей были барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", Фокус разобрал характеристики этого беспилотника.